Bakan Bolat: Kurda iyileşme gerçekleşiyor

YENER KARADENİZ/İSTANBUL

Texhibition İstanbul İplik, Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı’nın halen yüzde 50 olan fuar desteğini yüzde 70’e çıkaracak ‘prestijli fuar’ kapsamına alınması gündemde. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Ahmet Öksüz, uygulamanın yakın zamanda neticelendirilmesini ümit ettiklerini dile getirirken, Ticaret Bakanı Ömer Bolat da teklifi Strateji ve Bütçe başkanlığına ilettiklerini, yakın zamanda müjde verebileceklerini söyledi.

Texhibition Fuarı, bu yıl 7. kez kapılarını açtı. İTHİB ve İTKİB Fuarcılık AŞ iş birliğiyle İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuar, 7 Mart’a kadar ziyaretçi kabul edecek. Yılda iki kez düzenlenen ve bu yıl ilki gerçekleştirilen fuara 500’ün üzerinde firma katılırken etkinlikte 125 ülkeden 25 bini aşkın profesyonelin ağırlanması hedefl eniyor. Fuara Nike, Benetton, John Lewis, Tesco, Persentili, Calvin Klein, Coach, Dolce&Gabbana, Everlane, Naf Naf, Club Monaco, Kings of Indigo, G-III, Elliot Lauren, Jaya, Oliver Bonas, Reiss Kids gibi büyük perakende devlerinin alım heyetleri de katılıyor.

Etkinliğin açılışında konuşan İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, 42 bin 850 metrekare alanda 7. kez düzenlenen fuarın aradan geçen sürede alanında sadece Avrupa’nın değil dünyanın da en büyüklerinden biri haline geldiğini belirterek, “Daha iyi hale getirmek için çalışıyoruz. Bu noktada bakanlığın destekleri çok önemli. Bu noktada Texhibition İstanbul İplik, Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı’nın ‘prestiji fuar’ kapsamına alınması konusunda çalışmalar var. Bunun yakın zamanda neticelendirilmesini ümit ediyorum. Bu bizim fuarın da güçlenmesini sağlayacak” diye konuştu. Uygulama hayata geçerse Texhibition’ın prestijli fuar kapsamına alınan ilk yurtiçi fuar olacağını dile getiren Öksüz, bu kararın zor dönemden geçen sektör için önemi bir destek olacağını dile getirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da prestijli fuarlar konusunda yurt dışı fuarlar için mevcut çalışma olduğunu, yurtiçinde de uygulanması konusunda Strateji ve Bütçe Başkanlığına teklifl eri olduğunu belirterek, “Bu teklifin cevabını alınca inşallah sizlerle paylaşacağız bu müjdeleri.” dedi.

Bugüne kadar sadece yurtdışında düzenlenen fuarlar prestijli fuar kapsamına alındı. Nitelikli fuarda destek oranı yüzde 50 iken, prestijli fuarda bu oran yüzde 70’e çıkıyor. 2025 yılında bu kapsamda 82 yurtdışı fuar prestijli fuar kapsamına yer alıyor.

Bolat: Kurda beklediğiniz iyileşme gerçekleşiyor

Bu yıl 7. kez kapılarını açan Texhibition’u düzenlendiği yıldan bu yana ziyaret ettiğini dile getiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Hazır giyim fuarı da geçen ay düzenlendi. İki fuara da baktığımızda önemli bir hareketlenme görüyoruz. Her fuardan sonra rapor da alıyoruz. Sevindirici sonuçlar görüyoruz.” dedi.

Ekonomi konusunda da değerlendirme yapan Bakan Bolat, enfl asyonun son 20 ayın en düşük seviyesine gerilediğine dikkat çekerek, “Merkez Bankası Para politikası Kurulu Perşembe günü toplanacak. Oradan sevindirici bir karar çıkmasını bekliyoruz. Bu kredi maliyetlerinde ciddi bir indirim sağlayacak. Yaza doğru çok çok daha gerilere gelen finansman maliyetleri ile karşılaşacağız. Yılbaşından bu yana kur konusunda da sizlerin beklediği iyileştirme ufak ufak yavaş yavaş gerçekleşiyor.” ifadelerini kullandı.

Gültepe: Zorun geride kaldığını düşünüyorum

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe son 1,5 yıl içinde tekstil ve hazır giyim sektöründe hızlarını kaybettiklerini belirterek, “Kapasite düşüşleri yaşadık, yaşıyoruz ama zorun geride kaldığını düşünüyorum. Çünkü Texhibition’a o kadar talep var ki yer bulmakta zorlanılıyor. Türkiye bir marka oldu, zor dönem geride kaldı. Bundan sonra kur ile enfl asyon arasındaki korelasyon düzelirse ki bir hareketlenme var, işgücü maliyetlerini dengelemesi ve fiyat rekabetçiliğini güçlendirmesi noktasında bizlere destek sağlayacak. İnanıyorum ki 4 sektör ekonomi politikalarının da desteği ile tekrar eski gücüne ulaşacak. Önümüzde 280 milyar dolarlık bir ihracat hedefi var.” dedi.

Sektörün sadece yüzde 35’i destekten faydalanabiliyor

Öksüz, Texhibition’a bu yıl 7 binin üzerinde uluslararası ziyaretçi hedefl endiğini söyledi. Öksüz, İTHİB olarak yurtdışında da önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, “9 uluslararası fuara katıldık. 257 fi rma ve 4500’ün üzerinde ikili görüşme sağladık. Fiziki ve çevrimiçi etkinlikler gerçekleştirdik. 2024’te fi rmalar küresel piyasalarda maliyetler nedeni ile oldukça zorlandı. Bu dönemde desteğe ihtiyaç duyduğumuz anda emek yoğun sektörlerde hayata geçen KOSGEB Destek programı KOBİ’ler için moral oldu. Bu destek mekanizmasının önümüzdeki süreçte tüm sektörü kapsaması konusunda destek istiyoruz. Çünkü bu hali ile sektörün sadece yüzde 35’i bu destekten faydalanabiliyor.” dedi.