Bakan Ersoy açıkladı: 6 yeni halk plajı açılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2019 yılında, 5 yıldız kalitesinde Ücretsiz Halk Plajı Projesini başlattıklarını anımsatarak, vatandaşların talepleri doğrultusunda atılan bu adım kapsamında 5 yıl gibi kısa bir sürede 15 projeyi tamamladıklarını ve vatandaşın kullanıma sunduklarını dile getirdi.

Projeye gösterilen ilgiden dolayı tüm vatandaşlara teşekkürlerini sunan Ersoy, "Her yıl yeni yatırımlarla ücretsiz halk plajlarımızın sayısını artıracağız. Bu kapsamda da 2024 yılında, Manavgat-Ilıca, Kemer-Tekirova, Bodrum-Yalıkavak, Çeşme-Ovacık, Adana-Karataş ve Giresun-Merkez olmak üzere 6 yeni halk plajı açarak sayılarını 21'e çıkarıyoruz." dedi.

Anadolu topraklarının medeniyet mirasını korumanın, ağır ancak şevkle omuzladıkları sorumluluk olduğunu vurgulayan Ersoy, aynı zamanda sürdürülebilirliğin sürecin önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Bu hususta yürütülen çalışmalarla Türkiye'ye yine ilkleri yaşattıklarını ifade eden Ersoy, "Ankara, Gordion Antik Kenti ile ilk kez UNESCO Dünya Miras Listesine girmiş oldu, hem de camiler bağlamında dünyanın ilk seri varlığı olarak Anadolu'nun Ortaçağ Dönemi Ahşap Hipostil Camileri, Dünya Miras Listesi'ndeki yerini aldı." dedi.