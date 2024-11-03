  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakan Fidan: Afrika'daki doğrudan yatırımlarımız 7 milyar doları geçti
Takip Et

Bakan Fidan: Afrika'daki doğrudan yatırımlarımız 7 milyar doları geçti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti'de düzenlenen Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Fidan: Afrika'daki doğrudan yatırımlarımız 7 milyar doları geçti
Takip Et

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti’de Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'nda konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'na katılmak için gittiği Cibuti'deki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan Cibuti, Moritanya, Burundi Dışişleri Bakanları ve Afrika Birliği Komisyon Başkanı ile görüştü. Fidan, Cibuti Dışişleri Bakanı Mahamoud Ali Youssouf ile bir araya geldi.

Hakan Fidan, Burundi Dışişleri Bakanı Albert Shingiro ve Moritanya Dışişleri, Afrika İşbirliği ve Yurtdışındaki Moritanyalılar Bakanı Mohamed Salem Ould Merzoug ile de görüştü.

"Afrika'daki doğrudan yatırım 7 milyar dolar"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti'deki Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Filistin'in yanında duran Afrikalı ülkeleri takdirle karşıladıklarını ifade etti. Fidan, Türkiye'nin Afrika ile olan ticaretini her gün artırdığını belirterek, 2023 sonu itibarıyla ticaret hacminin 35 milyar doları aştığını vurguladı. Ayrıca, Afrika'daki doğrudan yatırımlarının toplam tutarının 7 milyar doların üzerinde olduğunu açıkladı.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Bakanlık avukatları sürece dahil olacakNarin Güran cinayetinde yeni gelişme: Bakanlık avukatları sürece dahil olacakGündem

 

Ünlü restoran zinciri iflas başvurusunda bulunduÜnlü restoran zinciri iflas başvurusunda bulunduGündem

 

Ekonomi
Ticaret Bakanlığı'ndan 'Efsane Kasım' uyarısı! İndirim ve kampanyalara dikkat
Bakanlıktan 'Efsane Kasım' uyarısı! İndirim ve kampanyalara dikkat
Bakan Uraloğlu duyurdu: İstanbul'un toplu ulaşımında yeni dönem başlıyor
Bakan Uraloğlu duyurdu: İstanbul'un toplu ulaşımında yeni dönem başlıyor
Gözler ekim enflasyonuna çevrildi: İşte ekonomistlerin tahminleri
Gözler ekim enflasyonuna çevrildi: İşte tahminler
S&P'den not artışı sonrası ilk açıklama: Bu yıl iki kademe not artışı iyi haber
S&P'den not artışı sonrası ilk açıklama
Dünya Ekonomik Forumu'nun gerçekleşeceği Davos'ta bazı konuklar için giriş ücreti 10 kat artacak
Dünya Ekonomik Forumu'nun gerçekleşeceği Davos'ta bazı konuklar için giriş ücreti 10 kat artacak
Şimdi de araç kiralama şirketleri Maliye'nin radarında
Şimdi de araç kiralama şirketleri Maliye'nin radarında