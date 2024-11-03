Bakan Fidan: Afrika'daki doğrudan yatırımlarımız 7 milyar doları geçti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti’de Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'nda konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'na katılmak için gittiği Cibuti'deki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan Cibuti, Moritanya, Burundi Dışişleri Bakanları ve Afrika Birliği Komisyon Başkanı ile görüştü. Fidan, Cibuti Dışişleri Bakanı Mahamoud Ali Youssouf ile bir araya geldi.

Hakan Fidan, Burundi Dışişleri Bakanı Albert Shingiro ve Moritanya Dışişleri, Afrika İşbirliği ve Yurtdışındaki Moritanyalılar Bakanı Mohamed Salem Ould Merzoug ile de görüştü.

"Afrika'daki doğrudan yatırım 7 milyar dolar"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti'deki Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Filistin'in yanında duran Afrikalı ülkeleri takdirle karşıladıklarını ifade etti. Fidan, Türkiye'nin Afrika ile olan ticaretini her gün artırdığını belirterek, 2023 sonu itibarıyla ticaret hacminin 35 milyar doları aştığını vurguladı. Ayrıca, Afrika'daki doğrudan yatırımlarının toplam tutarının 7 milyar doların üzerinde olduğunu açıkladı.