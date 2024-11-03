Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Bakanlık avukatları sürece dahil olacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin Güran cinayetiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili tartışmalar devam ederken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Göktaş, 7 Kasım tarihinde bakanlık avukatlarının sürece müdahil olacağını belirtti.
"Bakanlık avukatları sürece müdahil olacak”
Özel bir televizyon kanalına konuşan Bakan Göktaş şu ifadeleri kullandı:
"Narin hepimizin çocuğuydu. İlk anda psikososyal destek ekiplerimiz köye gitti. Kuzenlerde korku, endişe gördük. Narin'in okulunda çocuklara psikososyal destek sağladık. Narin'in davası Türkiye'nin davası. 7 Kasım'da bakanlık avukatları sürece müdahil olacak."
'Aile ve Gençlik Fonu'nun uygulamaları hakkında da bilgi verdi
Bakan Göktaş, "İki yıl geri ödemesiz, 4 yıl vadeli ve sıfır faizli 150 bin TL veriyoruz. 13 bin 477 çiftimiz başvurdu, 5 bin çiftimiz yararlandı bugüne kadar. 750 milyon liralık kredi desteği sağlandı. Daha çok gencimiz yararlansın diye kriterleri genişlettik." dedi