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Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Bakanlık avukatları sürece dahil olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin Güran cinayetiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Haber Merkezi
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Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Bakanlık avukatları sürece dahil olacak
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili tartışmalar devam ederken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Göktaş, 7 Kasım tarihinde bakanlık avukatlarının sürece müdahil olacağını belirtti.

"Bakanlık avukatları sürece müdahil olacak”

Özel bir televizyon kanalına konuşan Bakan Göktaş şu ifadeleri kullandı:

"Narin hepimizin çocuğuydu. İlk anda psikososyal destek ekiplerimiz köye gitti. Kuzenlerde korku, endişe gördük. Narin'in okulunda çocuklara psikososyal destek sağladık. Narin'in davası Türkiye'nin davası. 7 Kasım'da bakanlık avukatları sürece müdahil olacak."

'Aile ve Gençlik Fonu'nun uygulamaları hakkında da bilgi verdi

Bakan Göktaş, "İki yıl geri ödemesiz, 4 yıl vadeli ve sıfır faizli 150 bin TL veriyoruz. 13 bin 477 çiftimiz başvurdu, 5 bin çiftimiz yararlandı bugüne kadar. 750 milyon liralık kredi desteği sağlandı. Daha çok gencimiz yararlansın diye kriterleri genişlettik." dedi

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