Bakan Işıkhan duyurdu: Çalışan anneye çocuk bakım desteği 7 bin 500 TL'ye yükseltildi
Kadın istihdamını teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) kapsamında sağlanan destekler artırıldı. Ücret, prim ve vergi desteği 25 bin TL’den 32 bin TL’ye çıkarıldı, çalışan anneler için çocuk bakım desteği de 3 bin TL’den 7 bin 500 TL’ye yükseltildi.
Kadın istihdamını teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) kapsamında sağlanan destekler artırıldı.
Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya platformu X üzerinden kadın çalışanların istihdamı için yapılan desteklerle ilgili açıklama yaptı.
Kadın çalışanların iş hayatına katılımını teşvik etmek amacıyla sunulan ücret, prim ve vergi desteği 25 bin TL’den 32 bin TL’ye çıkarıldı. Böylece kadın istihdamının üretim sektöründeki payının artırılması hedefleniyor.
Çocuk bakım desteği de 3 bin TL’den 7 bin 500 TL’ye yükseltildi
Ayrıca, çalışan annelerin kayıtlı istihdamda kalmasını sağlamak adına verilen çocuk bakım desteği de 3 bin TL’den 7 bin 500 TL’ye yükseltildi. Bu destekle, annelerin iş hayatına devam etmeleri için daha güçlü bir finansal destek sağlanması amaçlanıyor.
KİPAP ile kadınların iş gücüne katılımının artırılması ve ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmeleri için çalışmalar hız kesmeden devam edecek.
📣Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP)— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) March 1, 2025
Üretimde kadın istihdamını artırmak için hayata geçirdiğimiz KİPAP’ta desteklerimizi artırıyoruz.
Kadın çalışanların istihdam edilmesi için sağladığımız ücret, prim ve vergi desteğini 25.000 TL’den 32.500 TL’ye… pic.twitter.com/RbaoiK61On