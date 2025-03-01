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Bakan Işıkhan duyurdu: Çalışan anneye çocuk bakım desteği 7 bin 500 TL'ye yükseltildi

Kadın istihdamını teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) kapsamında sağlanan destekler artırıldı. Ücret, prim ve vergi desteği 25 bin TL’den 32 bin TL’ye çıkarıldı, çalışan anneler için çocuk bakım desteği de 3 bin TL’den 7 bin 500 TL’ye yükseltildi.

Haber Merkezi
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Bakan Işıkhan duyurdu: Çalışan anneye çocuk bakım desteği 7 bin 500 TL'ye yükseltildi
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Kadın istihdamını teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) kapsamında sağlanan destekler artırıldı.

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya platformu X üzerinden kadın çalışanların istihdamı için yapılan desteklerle ilgili açıklama yaptı.

Kadın çalışanların iş hayatına katılımını teşvik etmek amacıyla sunulan ücret, prim ve vergi desteği 25 bin TL’den 32 bin TL’ye çıkarıldı. Böylece kadın istihdamının üretim sektöründeki payının artırılması hedefleniyor.

Çocuk bakım desteği de 3 bin TL’den 7 bin 500 TL’ye yükseltildi

Ayrıca, çalışan annelerin kayıtlı istihdamda kalmasını sağlamak adına verilen çocuk bakım desteği de 3 bin TL’den 7 bin 500 TL’ye yükseltildi. Bu destekle, annelerin iş hayatına devam etmeleri için daha güçlü bir finansal destek sağlanması amaçlanıyor.

KİPAP ile kadınların iş gücüne katılımının artırılması ve ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmeleri için çalışmalar hız kesmeden devam edecek.

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