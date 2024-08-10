Bakan Işıkhan: Kayıt dışılık en büyük problemlerimizden biri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılı'nın Kadınları Yüzyılın Kadın İstihdamı İş-Pozitif Tanıtım Programı"nda konuştu.

İsrail'in dünyanın gözü önünde çocuk, kadın, genç demeden bu katliamı gerçekleştirdiğini belirten Işıkhan, Türkiye'nin, İsrail'in gereken cezayı alana kadar davanın takipçisi olacağını ifade etti.

Sivas'ın tarihi, kültürü, coğrafi ve sosyal dokusuyla bulunduğu bölgeye değer katan önemli şehirlerden olduğunu aktaran Işıkhan, "Ayrıca bağrında yetiştirdiği insanlarla da ülkemize değer katan bir şehrimiz. Burası rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nu, Aşık Veysel'i, Nuri Demirağ’ı ve nicelerini yetiştiren topraklar." dedi.

Işıkhan, bakanlık olarak istihdamın öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığını vurgulayarak, "Kalkınma sürecini başarıyla tamamlamış, her bakımdan güçlü ve tam bağımsız bir Türkiye için bu konuya hassasiyetle eğilmemiz gerekiyor. Bakanlık olarak, 7'den 70'e her bireyin kalkınma hamlemize destek verdiği bir sistem için bilhassa kadın ve genç istihdamının artırılmasına yönelik çalışmalar yürütüyoruz." diye konuştu.

"Kadın istihdamı, istihdam politikalarımızın önemli bölümünü teşkil ediyor"

Kayıtlı istihdam oranlarını yukarı taşıyacak ve nitelikli işgücünü yetiştirecek yapısal çözümler başta olmak üzere bu sürece katkı sağlayacak her türlü proje ve programı hayata geçirmeye gayret etiklerini dile getiren Işıkhan, şöyle devam etti:

"Özellikle kadın istihdamı, istihdam politikalarımızın önemli bir bölümünü teşkil ediyor. Kadın istihdamı, sosyal, ekonomik ve hukuki özgürlüklere kavuşma noktasında büyük mücadeleler vermiş Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da en çok önemsediği konuların başında geliyor. Çünkü hedeflediğimiz Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmenin yolu, kadın-erkek her bir insanımızın sosyal ve ekonomik kalkınma sürecinde imkanı ölçüsünde yer aldığı topyekun bir seferberlik şuurundan geçmektedir. Bu sebeple geçmişten günümüze binlerce yıldır olduğu gibi önümüzdeki yüzyılda da kadınların gücüne ve desteğine ihtiyacımız var."

Tarihte şanlı zaferlerin ve büyük başarıların kadınların büyük fedakarlıkları sayesinde gerçekleştiğini aktaran Işıkhan, nüfusun yaklaşık yarısını oluşturan kadınların gücü olmadan sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılamayacağına dikkati çekti.

Işıkhan, bu sebeple kadınların toplumsal hayata aktif ve üretken katılımını destekleyecek projeler geliştirme gayreti içerisinde olduklarını söyleyerek, "Şubat ayında bakanlık olarak, Türkiye’nin emektar kadınları adına önemli bir projeyi hayat geçirdik. İş Pozitif Kadın İstihdamı Projemizin açılışını Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin teşrifleriyle İstanbul’da gerçekleştirmiştik." dedi.

"Projeye 10 bakanlığımız ortak"

Projeyi, tüm kadınlara duyurmak üzere yedi bölgenin tamamını kapsayacak şekilde il il gezerek anlattıklarını belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"İş Pozitif’i, genel manada baktığımız zaman 'iş arayan ile işverenin çevrim içi olarak bir araya gelebileceği bir işbirliği sistemi' olarak tanımlayabiliriz. Proje kapsamında, 10 bakanlığımızın proje ortağı olduğu, tüm kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki istihdam eşleştirme süreçlerini kayıt altına alacak bir bilgi ve iletişim sistemi kurduk. İş-Pozitif projemizle bugüne kadar 408 bin 139 kadının işe yerleştirilmesini sağladık. Kadınların geleceğine yapılan yatırımın milletimizin geleceğine yapılan yatırım olduğuna inanıyoruz."

"İşsizlik oranı önceki yıla göre 1,1 puan azalarak yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti"

Işıkhan, yapılan çalışmalar neticesinde kadın, genç ve genel istihdam verilerinde çok iyi noktaları yakaladıklarını dile getirerek, "Son işgücü verilerine göre, işsizlik oranı bir önceki yıla göre 1,1 puan azalarak yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam oranı bir önceki yıla göre 1,6 puan artarak yüzde 50 oldu. Kadınlarda işsizlik oranı yüzde 11 ile son 10 yılın en düşük verisi olarak gerçekleşmiştir. Kadınlarda işgücüne katılma oranı yüzde 37,1 ve istihdam oranı ise yüzde 33 ile tarihin en yüksek seviyesine ulaşmıştır." diye konuştu.

"Kayıt dışılık en büyük problemlerimizden biri"

Tüm bu başarı grafiğine millet olarak kadını ve erkeğiyle birlikte çalışarak ulaştıklarını anlatan Işıkhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gelecek yıllarda daha yüksek hedeflerimiz var. Bu son verilerden de görüldüğü üzere mesleki danışmanlıktan sosyal güvenliğe varıncaya kadar kadınların çalışma hayatına girişlerinde hep yanlarında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bilindiği gibi çalışma hayatında kayıt dışılık en büyük problemlerimizden biri. Kayıt dışılık özellikle kadınların sosyal güvenliğini ve geleceğini tehdit etmektedir. Bu projeyle inşallah bu tür problemlerin de önüne geçmiş olacağız. Böylece kadınların kayıtlı çalışma hayatına aktif olarak katılımlarının artırılması, hibe, teşvik, kredi ve muafiyetler aracılığıyla kadın girişimciliğinin yolunun açılması ve aynı zamanda işverenlerin de teşvik edilmesine önemli bir katkı sağlamış olacağız."

Işıkhan, kadınların Türkiye Yüzyılı'nda ülkenin kalkınmasında öncü rol üstleneceğine dikkati çekti.

Kadınların, çalışan olarak bir işletmede ya da kurumda yer alması kadar, kendi adına iş yapan ya da işveren olarak ekonomide aktif yer almalarının da son derece önemli olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Özellikle kadın kooperatifleri, çalışma hayatı içerisinde çok işlevsel ve çok verimli, katma değeri yüksek bir çalışma yöntemi olarak yer almaktadır. Aynı zamanda iş ve aile hayatı uyumunu kolaylaştırarak, bir taraftan ekonomik kalkınmamıza destek olurken diğer taraftan da sosyal kalkınmamıza da katkı sağlamaktadır." dedi.

"Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'ni başlattık"

Kadınların çalışma hayatına katılımını artırmak için projeler yaptıklarını aktaran Işıkhan, "En son Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'ni başlattık. Kadın girişimciliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için tüm paydaşlarımızla, tüm kurumlarımızla güçlü işbirliği içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı mücadelesini de yine kadınların katkısıyla vereceklerini dile getiren Işıkhan, şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını inşallah hep birlikte inşa edeceğiz. Yüzyılın kadın istihdamını gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz bu projeye, Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya; Türkiye Yüzyılının Kadınları ismini verdik. Çalışmanın, üretmenin, bereketin, bolluğun şehri Sivas, Türkiye Yüzyılı yolculuğumuzun öncü merkezlerinden biri olacaktır. Projemizin başta kadınlar olmak üzere çalışma hayatına, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum."

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de kadınların iş hayatına ve istihdama katkı sağladığını söyledi.

Kadınların Milli Mücadele döneminde etkin rol aldığını aktaran Güler, "Tarihimizde isimleri unutulmayan çok önemli kadınlar var. Onların Milli Mücadele'de ve Kurtuluş Savaşı'ndaki fedakarlıkları unutulmaz." dedi.

Güler, projenin kadın istihdamına katkı sağlayacağını ifade ederek, hayırlı olmasını diledi.

Bakan Işıkhan ve beraberindekiler daha sonra kentte kadın istihdamına katkı sağlayan firma yöneticilerine plaket verdi.