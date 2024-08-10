AK Parti'den Instagram ve Roblox açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, oyun platformu Roblox ve sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sosyal medya mecralarının yan etkilerine dikkati çeken İleri, AK Parti iktidarları olarak gerekli tedbirleri, özellikle de yasal mevzuat noktasında aldıklarının altını çizdi.

Bu yan etkilerden en fazla "dezenformasyon" konusunun gündeme geldiğini ifade eden İleri, bu noktada gerekli tedbirleri alabilmek için 5651 sayılı kanunda bir düzenleme yaptıklarını anımsattı.

Sosyal medya mecralarının toplumun iletişimi noktasında önemli ancak aynı zamanda düzenlenmesi gereken mecralar olduğunu belirten İleri, bugün gelinen sürecin de şu an yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesi gereken "mekanik bir süreç" olduğunu söyledi.

İleri, şöyle devam etti:

"Mevzuat ortada, kurallar ortada, sosyal medya mecralarına yüklenen yükümlülükler ortada. Bu yükümlülükler yerine getirilmezse hayata geçirilecek tedbirler ortada, yaptırımlar ortada. Özellikle katalog suçlar noktasındaki beklentileri ve yükümlülükleri karşılamamış olması ama bunun da ötesinde kendi ülkemizin içerisindeki iletişimi adeta bir sansüre tabi tutarak, şekillendirmeye, yönlendirmeye çalışıyor olması. Bunlar endişe verici noktalar. Bunun da ötesinde terör örgütlerinin paylaşımlarına bu tedbirleri almıyor olması. Yani bu üçünü bir araya koyduğunuz zaman ortaya çıkan manzara gerçekten Instagram'ın bu ülkenin kanunları, bu kanunlara uymak noktasında takip edilmesi gerektiği gerçeği."

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK), 5651 sayılı kanun kapsamındaki ilgili maddelere istinaden bir tedbir aldığını ve sürecin bundan ibaret olduğunu ifade eden İleri, "Sürecin nihayete ermesi noktasında karşılıklı görüşmeler yapıldı. Bu süreç devam ediyor. İlgili kurumumuzun, Ulaştırma Bakanımızın açıklamaları var. Ümit ediyoruz ki kısa süre içerisinde iyi bir neticeyle bu süreç sonlanır. Ama tabii altını çizmemiz, vurgulamamız gereken nokta şu, bu ülkede faaliyet gösteren sosyal medya mecraları yabancı firmalar olabilirler, kendilerinin has kuralları tabii ki olabilir ama günün sonunda bu ülkenin kanunlarına uymak durumundalar. Temel mesajımız bu." diye konuştu.

"Göz bebeğimiz çocukları korumaya yönelik alınmış yargı kararı var"

Oyun platformu Roblox'a da erişim engeli getirildiğini anımsatan İleri, Roblox olayında bir mahkeme kararının mevzubahis olduğu ve BTK'nin de bu mahkeme kararını uygulamaya koyduğunu anımsattı.

Bu yargı kararının içeriğinin çocuk istismarıyla ilgili olduğunu vurgulayan İleri, şunları kaydetti:

"Bir taraftan yargı kararını uygulamak konusu var ve çok doğal, olması gereken ama diğer tarafta da toplumsal olarak göz bebeğimiz olan çocukları korumaya yönelik alınmış bir yargı kararı var. Roblox süreci de yargısal bir süreçtir. Mahkeme kararının BTK tarafından uygulamaya konmasıyla ilintili bir süreçtir. Sürecin ilerleyişi yine bu mahkeme kararı ve bu mahkeme kararına istinaden ilgili platformun alacağı ek tedbirler ve bu ek tedbirleri istinaden yargının vereceği yeni kararlarla ilgilidir."

Muhalefetin süreçteki duruşuna eleştiri

Muhalefetin bu süreçteki duruşuna ilişkin eleştiri de bulunan İleri, "İktidarı eleştirirken veya iktidarı eleştirmek uğruna milli duruştan çıkmak herhalde bir muhalefetin düşebileceği en acı tuzaktır diye düşünüyorum. Üzülerek söylüyorum ki Türkiye'deki muhalefet anlayışı her daim olduğu gibi yine bu tuzağa düşmüş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

İlk andan itibaren muhalefetin açıklamalarının dezenformasyon düzenlemesinde olduğu gibi "sansür" kavramı etrafında şekillendirildiğine işaret eden İleri, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Gerek Instagram sürecinde, gerek tamamen yargısal bir süreç olan Roblox sürecinde sansür üzerinden bir söylem üretmeye çalışıyorlar. Çok talihsiz olduğunu vurgulamak istiyorum. Bu gibi kritik konularda her daim milli duruş sergilemek önemli olandır. Her şeyden önce prensip olarak şunu ortaya koymak durumundayız, bu ülkede faaliyet gösteren herhangi bir şirket bu ülkenin kanunlarına uymak zorunda, nokta... Yani bu noktada herhangi bir fikir ayrılığı olabilir mi? Olmamalı diye düşünüyorum. Bizim kendi güncel meselelerimiz, gündemimizle ilgili yaptığımız paylaşımların bir yabancı firma tarafından kendi 'topluluk kuralları' dedikleri politikalar doğrultusunda şekillendirilmesi kabul edebileceğimiz bir şey mi ülke olarak? Tabii ki değil. Bizim buradaki temel beklentimiz ve talebimiz bu sosyal medya mecraları Batı dünyasında devlet kurallarına saygı gösteriyorlarsa burada da bu saygıyı gösterecekler. Beklenti temel olarak budur. Devletimizin kurumları da bu sürecin doğal olarak takipçisi oluyorlar. Süreç aslında bundan ibarettir."

Siyasetin bir uzlaşma platformu olduğuna işaret eden İleri, "Ortada bir problem var. Yabancı menşeili bazı firmaların ülkemiz üzerinde kurmaya çalıştığı bir tahakküm durumu var. Bu tahakküm durumunun çözülmesi ve doğru bir şekilde çözülmesi lazım. Milletin menfaatleri doğrultusunda çözülmesi lazım. Konu bu."