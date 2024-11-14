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Bakan Işıkhan yanıtladı: Suriyeliler Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınacak mı?

Suriyeli sığınmacıların Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınacağı konusu gündemi meşgul ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Haber Merkezi
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Bakan Işıkhan yanıtladı: Suriyeliler Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınacak mı?
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Suriyelilerin Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına alınacağına ilişkin iddialar gündem oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin konuyla ilgili sorularını yanıtladı.

"Herhangi bir çalışmamız bulunmamaktadır"

"Suriyeli sığınmacılar Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınacak mı?" sorusuna ilişkin Işıkhan şu cevabı verdi:

"Geçici koruma sağlanan Suriyelilerin, GSS kapsamına alınmasına yönelik herhangi bir çalışmamız bulunmamaktadır. Geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin sağlık harcamalarının SGK bütçesinden karşılandığı, dolayısıyla SGK bütçesine yük oluşturduğuna dair iddiaları da kesinlikle reddediyoruz ve bu iddialar doğru değildir.

"Tüm çalışmalarımız kayıtlı istihdama yöneliktir"

Tüm çalışmalarımız, ülkemizde bulunan yabancıların iş gücü piyasamızın ihtiyaçları doğrultusunda kayıtlı olarak istihdam edilmesine yöneliktir. Kayıtlı çalışan herkes primleri yatırdığı sürece GSS de dahil olmak üzere sosyal güvenlik şemsiyesi altında yer alıp sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir."

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