Ziraat Yatırım: Dolarda yukarı yönlü hareket sürüyor

Ziraat Yatırım'ın değerlendirmesinde, dün 9.129 seviyesine kadar gerileyen BIST100 endeksinin öğleden sonra gelen alımlarla birlikte en yüksek 9.416 seviyesine kadar yükseldiği belirtildi.

Bankacılık endeksi yüzde 2,6 oranında prim yaptı

Değerlendirmede şu ifadeler yer aldı:

"Kapanış ise 9.300 seviyesinden yüzde 0,8 oranında primle tamamlandı. Yükselişte Koç Holding ve Grubu ektili olurken, Bankacılık endeksi (XBANK) yüzde 2,6 oranında prim yaptı. Endekste 51 hisse artı bölgede kapattı. Öte yandan, işlem hacmi 109 milyar TL ile Borsada düşüşün başladığı temmuz ayından sonra en yüksek miktarda gerçekleşti. Teknik olarak BIST100'de, orta vadeli düşüş kanalı ile 50 günlük ortalamanın üzerine hacimli çıkılması olumlu. Temel tarafta, Merkez Bankası'nın iletişimi ve son gelen makro verilerin ekonomide dip yapıldığına yönelik işaretler vermesi de destekleyici olabilir. Bu kapsamda, endekste yükseliş eğilimi bugün de sürebilir. Yurtdışı piyasalarda ise dün beklentilere paralel gelen ABD enflasyon verisi sonrasında Fed'e yönelik indirim beklentileri biraz artarken, Fed üyelerinden temkinli açıklamalar gelmeye devam etti. ABD endeksleri ise yatay sayılabilecek bir görüntüyle günü tamamladı. Öte yandan, Dolar yükselişini sürdürdü. Cumhuriyetçilerin, Senato'nun ardından Temsilciler Meclisi'ni de kazandığının netleşmesinin ardından Dolar'da yukarı yönlü hareket bu sabah da devam ederken, borsalar tarafında Asya endekslerinde genel olarak baskı izleniyor. ABD vadelileri ise hafif satıcılı. BIST100 endeksi de güne hafif düşüşle başlayabilir. Bugün yurtiçinde haftalık para ve banka istatistikleri takip edilecek. Yurtdışında ise ABD'de ekim ayı ÜFE verisi, haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları ve Powell'ın konuşması ajanda yer alıyor."