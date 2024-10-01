Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve çalışma saatleriyle ilgili açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılında emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların aylıkları arasında oluşacak farkla ilgili açıklamalarda bulundu.

Beştepe'deki Kabine toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Işıkhan bu yıl emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların aylıkları arasında oluşacak farkla ilgili çalışma yaptıklarını belirterek, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile bir araya gelip görüşeceğiz." dedi.

Çalışmalar devam ediyor

Bakan Işıkhan, "2024 yılında emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların aylıkları arasında oluşacak farkla ilgili bir çalışmanız var mı?" sorusuna "Bir netlik yok, ekiplerimiz çalışıyor, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz." diye cevap verdi.

5510 sayılı Kanun’da yer alan güncelleme katsayısı hesaplama yöntemi nedeniyle 2024 ve 2025’te işçi ve Bağ-Kur emeklileri için maaş farklılıkları çıkacak. 2024’ün ikinci yarısında emekliliğe başvuranların 2025’in ilk yarısında emekliliğe başvuranlardan yaklaşık yüzde 30 daha fazla aylık alacağı belirtiliyor.

Çalışma saatleri kısalacak mı?

Bakan Işıkhan, "Çalışma saatlerinin kısalmasına yönelik bir çalışmanız var mı?" sorusuna da "Böyle bir çalışmamız yok." yanıtını verdi.