Bakan Kacır: 191 OSB’de 5 bin 318 yatırımcıdan başvuru aldık

CANAN SAKARYA/ANKARA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ayrıca OSB’lerde kamulaştırma ve altyapı çalışmalarını hızlandırmak için devreye aldıkları ön tahsis modelinde, 59 OSB’de 35,6 milyon metrekarelik alan için bin 433 yatırımcının başvurduğunu belirterek, “OSB’lerde atıl yatırım yeri kalmaması için rehberlik ve denetim faaliyetlerimizi etkin şekilde sürdürüyoruz. OSB’lerdeki fabrikalarda çalışanların konut ihtiyacını karşılayacak ve üretimin sürekliliğini güvence altına alacak lojman projelerinin ilkinin temelini Manisa’da attık” dedi. Kacır, organize sanayi bölgelerinde, 250 bin kişiye istihdam sağlayacak 6 bin fabrikanın inşa sürecinin devam ettiğini belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, TBMM Plan Bütçe Komisyonuna yaptığı 2026 yılı bütçe sunumunda teşvik sistemini yenilediklerini belirterek, ”2025 yılının ilk on ayında teşviklerle 1 trilyon 170 milyar lira yatırımın önünü açtık. 270 milyar liraya yakın yatırım büyüklüğüne sahip ve 15 bin nitelikli istihdam oluşturacak 13 büyük ölçekli ve yüksek katma değerli yatırıma proje bazlı devlet desteği sunduk. Yatırım ortamını iyileştirmeye dönük adımlarımız ve teşviklerimiz sayesinde uluslararası yatırımların ülkemize ilgisi yükseldi. Son bir yılda doğrudan uluslararası sermaye yatırımları bir önceki yıla göre yüzde 46 artarak 15 milyar 616 milyon dolara erişti” dedi. Kacır, yatırım programındaki 25 OSB altyapı ve 6 sanayi sitesi projesini bu yıl tamamlayarak 110 bin kişiye istihdam alanı oluşturacaklarını belirtti.

Deprem bölgesinde 936 işyeri tamamlandı

Depremden zarar gören sanayiciler için Kahramanmaraş, Gaziantep ve Malatya’da 936 iş yerinin inşasını bu yıl tamamladıklarını, yıl sonuna kadar Kahramanmaraş ve Hatay’da 136 iş yerinin daha tamamlanacağını belirten Kacır, 2026 yılında bin 800’den fazla iş yerini daha inşa edeceklerini, depremden etkilenen illerdeki OSB’ler ve sanayi sitelerine 23 milyar lira kaynak aktardıklarını söyledi.

Emek yoğun sektörler 2026’da güçlü bir şekilde desteklenecek

Kacır, KOBGEB tarafından bu yıl 40 bin 472 KOBİ’ye 12 milyar 235 milyon lira destek sağlandığını, tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lere yönelik İstihdamı Koruma Destek Programı kapsamında işçi başına aylık 2 bin 500 lira destek vererek 15 bin 225 KOBİ’de 416 bin emekçimizin istihdamını koruduklarını ve 22 bin 221 yeni istihdam oluşturduklarını belirterek, “Önümüzdeki yıl emek yoğun sektörlerimizi güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Dijital ve yeşil dönüşüm

Dijital ve yeşil dönüşüm konusunda da bilgi veren Bakan Kacır, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Dünya Bankası Grubuyla Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu’nu kurduklarını belirterek, Dünya Bankası ile 400 milyon dolar bütçeli Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesini başlattıklarını ve yıl sonuna kadar mikro ve küçük işletmeler, kooperatifler ve birliklere kalkınma ajansları eliyle 663 milyon lira destek sağlayacaklarını söyledi. Kacır, Türkiye Yeşil Sanayi Projesinde; 2 bin 367 KOBİ’nin 9 milyar lira tutarında yeşil sanayi yatırımını KOSGEB eliyle desteklediklerini belirtti. Dünya Bankası ile sürdürülen ‘Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi’nde bu yıl OSB’lere 1.8 milyar lira kaynak sağladıklarını ve 4 altyapı projesini tamamlayacaklarını kaydeden Kacır, önümüzdeki yıl 8,4 milyar lira kaynak ile 33 OSB’de 42 altyapı projesinin bitirileceğini söyledi. İşletmelerin verimlilik artırıcı dijitalleşme süreçlerine stratejik teşvikler sunduklarını belirten Kacır, Dijital Dönüşüm Programına; 12,5 milyar lira yatırım projesi başvurusu gerçekleştiğini söyledi. Kacır, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından sağlanan 300 milyon avro kaynağı KOSGEB eliyle KOBİ’lerin dijital dönüşüm projelerine yönlendirdiklerini, 20 milyon liraya kadar 36 ay vadeli kredilere 20 puan finansman ve KGF kefaleti sağladıklarını belirtti.