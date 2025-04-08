Bakan Kacır duyurdu: OSB'ler için 2 bini aşkın sanayici başvuru yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, geçen yıl yürürlüğe giren Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Uygulama Yönetmeliği hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Kacır, henüz tahsis edilmemiş yatırım alanlarını dijital ortamda sanayicilerin erişimine açmaya devam ettiklerini belirterek, "Son 6 ayda, 160 OSB'de toplam 11,5 milyon metrekarelik alanda yer alan 1022 yatırım yeri için 2 bin 17 sanayicimiz başvuruda bulundu" dedi.

"Üretim gücümüzü büyütüyoruz"

Kacır, 34 OSB'de 26,9 milyon metrekarelik alan için 888 sanayicinin ön tahsis başvurusu gerçekleştirdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu ayki ilanımızda 115 OSB'de 16 milyon 959 bin metrekarelik 1072 yatırım yeri tahsis başvurusuna, 23 OSB'de 6 milyon 917 bin metrekarelik alan ise ön tahsis başvurusuna açıldı. Sanayicimizin önünü açıyor, üretim gücümüzü büyütüyoruz."