  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakan Kacır duyurdu: OSB'ler için 2 bini aşkın sanayici başvuru yaptı
Takip Et

Bakan Kacır duyurdu: OSB'ler için 2 bini aşkın sanayici başvuru yaptı

6 ayda 160 organize sanayi bölgesinde (OSB) toplam 11,5 milyon metrekare büyüklüğe sahip 1022 yatırım yeri için 2 bin 17 sanayici başvuru yaptı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Kacır duyurdu: OSB'ler için 2 bini aşkın sanayici başvuru yaptı
Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, geçen yıl yürürlüğe giren Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Uygulama Yönetmeliği hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Kacır, henüz tahsis edilmemiş yatırım alanlarını dijital ortamda sanayicilerin erişimine açmaya devam ettiklerini belirterek, "Son 6 ayda, 160 OSB'de toplam 11,5 milyon metrekarelik alanda yer alan 1022 yatırım yeri için 2 bin 17 sanayicimiz başvuruda bulundu" dedi.

"Üretim gücümüzü büyütüyoruz"

Kacır, 34 OSB'de 26,9 milyon metrekarelik alan için 888 sanayicinin ön tahsis başvurusu gerçekleştirdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu ayki ilanımızda 115 OSB'de 16 milyon 959 bin metrekarelik 1072 yatırım yeri tahsis başvurusuna, 23 OSB'de 6 milyon 917 bin metrekarelik alan ise ön tahsis başvurusuna açıldı. Sanayicimizin önünü açıyor, üretim gücümüzü büyütüyoruz."

Büyükşehir ve SASA'dan çevresel işbirliği projesiBüyükşehir ve SASA'dan çevresel işbirliği projesiŞehirler

 

İç Anadolu ve Karadeniz için kuvvetli yağış ve yoğun kar uyarısıİç Anadolu ve Karadeniz için kuvvetli yağış ve yoğun kar uyarısıGündem

 

 

Ekonomi
Türk müteahhitleri sektöre damga vurdu! Türkiye proje gelirlerinde ilk 10'a girdi
Türk müteahhitleri sektöre damga vurdu!
3 haftada döviz satışı 41 milyar dolara yaklaştı!
3 haftada döviz satışı 41 milyar dolara yaklaştı!
Savunma sanayii ihracatı ilk çeyrekte yüzde 72 artarak 1.7 milyar dolar oldu
Savunma sanayii ihracatı ilk çeyrekte yüzde 72 arttı
Bakan Şimşek FT'ye konuştu: Ortalık yatıştığında yabancının gözünde olumlu ayrışacağız
Ortalık yatıştığında yabancının gözünde olumlu ayrışacağız
259 bin kişi kara listeye girdi: İlk iki ayda yasal takibe alınan kişi sayısı yüzde 44 arttı
Yasal takibe alınan kişi sayısı yüzde 44 arttı!
Kars'ta yılda 680 bin ton süt işleniyor
Kars'ta yılda 680 bin ton süt işleniyor