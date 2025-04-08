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Büyükşehir ve SASA'dan çevresel işbirliği projesi

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ile SASA arasında imzalanan çevresel iş birliği ön protokolüyle, atık su arıtma çamurundan enerji üretimi konusunda ortak proje uygulanacak.

Haber Merkezi
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Büyükşehir ve SASA'dan çevresel işbirliği projesi
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ADANA/EKONOMİ

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ile SASA arasında imzalanan protokol kapsamında, Adana’da atık su arıtma süreçleri modernize edilerek suyun geri dönüşümü sağlanacak. Arıtma çamurlarının enerjiye dönüştürülmesiyle karbon ayak izi azaltılacak ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına katkıda bulunulacak.

Uygulanacak proje, hem su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacak hem de arıtma çamurlarının enerjiye dönüştürülmesiyle çevre dostu bir enerji üretim modeli oluşturacak. Ayrıca arıtılmış atık suların yeniden kullanılmasıyla su tasarrufu sağlanırken, atık yönetimi konusunda iyileştirme hedefleniyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, çevresel sürdürülebilirlik ve yenilikçi çözümler konusundaki hedeflerine yönelik önemli bir adım niteliği taşıyan proje, Adana’nın ekolojik dengesine ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak.  Proje aynı zamanda, Türkiye’de bir bütün olarak ilk olma özelliği taşıyor.

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