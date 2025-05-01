Bilişim Vadisi, TEKNOFEST 2025 KKTC’de geleceği sahneye taşıyor

Kocaeli

Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi, 1-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, eski Ercan Havalimanı’nda düzenlenecek olan TEKNOFEST 2025 KKTC’de dört güçlü girişimiyle boy gösterecek.

Yedi yıldır TEKNOFEST’in paydaşı olarak yer alan Bilişim Vadisi, bu yıl da sadece teknolojiyi sergilemekle kalmıyor; aynı zamanda gençlere ilham verecek, girişimcilere yön gösterecek ve yerli teknoloji ekosistemini daha da güçlendirecek adımlar atıyor.

“Teknolojiyi değil, bir vizyonu büyütüyoruz”

Etkinliğin hazırlık sürecine dair konuşan Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, “TEKNOFEST bizim için bir fuardan çok daha fazlası. Bu, Türkiye’nin teknolojideki iddiasını tüm dünyaya ilan ettiği bir vizyon hareketidir. Bilişim Vadisi olarak, bu vizyonun yalnızca izleyicisi değil; taşıyıcısı, uygulayıcısı ve yaygınlaştırıcısıyız. Teknolojiyi değil, bir vizyonu büyütüyoruz. Gençlerimizi teknolojiyle buluşturmak, yerli ve milli üretimi destekleyen girişimlerimizi uluslararası vitrine çıkarmak bizim görevimiz. Bu yıl KKTC’de olmak, bu anlamda son derece kıymetli. Çünkü sadece Türkiye’ye değil, Türk dünyasına, bölgeye ve küresel teknoloji haritasına hitap eden bir hareketin parçasıyız” ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST teknoloji laboratuvarına dönüşecek

Etkinlik boyunca ziyaretçiler, Bilişim Vadisi’nin öncülüğünde geliştirilen dört vizyoner girişimle tanışma fırsatı bulacak. Teknolojiyi deneyimleyen, onu yalnızca tüketmeyip üreten bir gençlik için Bilişim Vadisi’nin TEKNOFEST sahnesi adeta bir teknoloji laboratuvarına dönüşeceğini söyleyen Tüzgen, “Bizler için bu etkinlik sadece stant kurmak ya da ürün göstermek değil. Burada gençlerin gözlerinde parlayan o heyecanı görmek, bir girişimcinin ilk destek bulduğu anlara tanıklık etmek, bize geleceğe dair büyük umutlar veriyor. Girişimcilerimizi sahneye çıkarıyor, gençlere dokunuyoruz. Bu ilham dalgası büyüyerek yayılmalı. Bilişim Vadisi olarak buna vesile olmak, en büyük sorumluluğumuz” şeklinde konuştu.

Bilişim Vadisi’nden geleceğe 4 imza girişim

Sanal kıyafet deneme teknolojileri geliştiren LOOKSY, kullanıcılara kişisel avatarlarıyla e-ticaret deneyimi yaşatıyor. Barkod okuma özelliğiyle fiziksel mağazaları dijital evrene entegre eden sistem, TEKNOFEST ziyaretçilerine kendi avatarlarını oluşturup sanal kıyafetleri deneme imkânı sunacak. LOOKSY, alışverişin geleceğini bugünden sergileyecek.

Yapay zekâ destekli akıllı ev sistemi SOLACE / Ensi Home, kullanıcı alışkanlıklarını analiz ederek yaşam alanlarını otomatik şekilde kişiselleştiriyor. Işıklandırmadan sıcaklığa, müzik sisteminden konfor ayarlarına kadar her detayda kişiselleştirme sağlayan teknoloji, TEKNOFEST’te demo ev modeli üzerinden canlı şekilde deneyimlenebilecek.

Mobil oyun sektörüne yenilikçi bir soluk getiren Alhazen Games, kullanıcı dostu bulmaca oyunu Bubble Slide ile her yaş grubuna hitap eden eğlenceli bir deneyim sunacak. Özellikle 4 yaş ve üzeri için tasarlanan bu oyun, basit mekanikleri ve etkileyici arayüzüyle dikkat çekiyor. Alhazen, oyunla sadece eğlendirmeyi değil; zekâyı da harekete geçirmeyi hedefliyor.

Etkinlik yönetimini dijitalleştiren Meetgate, organizasyonların katılımcı deneyimini baştan tanımlıyor. Etkileşimli içerikler, akıllı analizler ve yenilikçi takip sistemleri ile Meetgate, TEKNOFEST’in dijital akışını da kolaylaştıran unsurlar arasında yer alacak.

“Türkiye’nin teknoloji yüzü artık global sahnelere hazır”

Erkam Tüzgen, “Bilişim Vadisi olarak, girişimcinin omzuna el uzatan, gencin hayaline yön veren bir anlayışla çalışıyoruz. Teknoloji bizim için sadece kod ya da donanım değil, aynı zamanda bir ülkenin kaderini yazabileceği güçlü bir kalemdir. Biz bu kalemi gençlerle birlikte tutuyoruz. TEKNOFEST ise o büyük hikâyenin başladığı yerdir” şeklinde konuştu.