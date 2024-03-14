Bakan Kacır: Makine yatırımları için 9 bin 400 teşvik belgesi düzenledik

Yalova Organize Sanayi Bölgesi Toplu Temel Atma ve Açılış Töreni’nde yaptığı konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ülkenin potansiyeline, insan kaynağına güvenen yatırımcıların, kentlerin örnek sanayi altyapısını, yatırım teşviklerini en iyi şekilde değerlendireceklerine, şehirleri üretim ve istihdamın dinamosu yeni fabrikalarla buluşturacaklarına inandığını söyledi.

Kacır, sanayileşme hamlesinden en üst düzeyde yararlanan sektörlerden birinin de ihracatını 22 yılda 12 kat artırarak 25,2 milyar dolara çıkaran makine sektörü olduğuna işaret ederek, “Bugüne kadar makine ve makine aksam imalatı ve yatırımları için 9 bin 400’den fazla yatırım teşvik belgesi düzenledik. 491 milyar lira sabit yatırımı teşvik ederek 182 binden fazla nitelikli istihdamın önünü açtık. Sektörümüzün AR-GE ve yenilik kapasitesinin gelişimi için teknoparklarımızda halihazırda faaliyet gösteren 486 teknoloji girişimimize, 170 AR-GE ve 36 tasarım merkezimize bugüne kadar 20,5 milyar lira destek sağladık” dedi.

20 tesisin toplam yatırım tutarı 6 milyar liranın üzerinde

Kacır, Yalova Makine İhtisas OSB bünyesinde toplam 847 milyon lira yatırımla hayata geçirilen 5 üretim tesisinin ve 3 sosyal donatı projesinin açılışını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, şu bilgileri verdi: “Toplam yatırım tutarı 6 milyar lirayı aşan 20 fabrikanın ve 3 OSB sosyal donatı projesinin temelini atıyoruz. Temelini attığımız Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesiyle şehrimizde kamu, üniversite ve sanayi işbirliğini kuvvetlendirecek önemli bir hamleyi gerçekleştiriyoruz.”

“5 temel stratejik eksen belirleyerek yola çıktık”

Yalova OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, OSB’nin kuruluşunda 5 temel stratejik eksen belirleyerek yola çıktıklarına vurgu yaparak, “Yerli, Yenilikçi, Yeşil, Yüksek Teknolojili ve Yalın bir şekilde 5Y mottosu ile yola koyulduk. Türkiye’de ilk kez, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüzü, Kosgeb ve Marka hizmet binalarını OSB’miz içerisinde inşa ediyoruz. Önümüzdeki yıl itibariyle de İŞKUR, SGK ve Çevre İl Müdürlüğümüzü de buna ekleyerek burayı bir kamu kampüsü hüviyetine kavuşturmuş olacağız. Ayrıca OSB’miz içerisinde 3bin m2’lik TSE Test ve Kalibrasyon Merkezi’ni inşa ediyoruz. Kalkınma ajansımız Marka’nın destekleri ile nitelikli istihdam merkezimizi kurduk, içinde Teknofest’in proje sınıfını da oluşturduk. İnşallah mayıs ayında da hizmete alıyoruz. Bizler burada, Yüzde 100 doluluğa ulaştığında 350 üretim tesisi ile 20bin kişinin istihdam edileceği ve yaklaşık ortalama Kg. değeri 7 dolar olan, 4 milyar dolarlık bir ihracat potansiyeli bulunan kamu, üniversite, sanayi iş birliği ekosistemini inşa ediyoruz. Teşrifleri ile bu yolculuğumuza güç verdiği ve aramızda olduğu için sayın bakanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.