Bakan Kacır: Yerlileşmeyi kamu alımlarının odağına oturtacağız

ANKARA-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi kapsamında orta yüksek ve yüksek teknoloji odaklı 65.9 milyar lira yatırım tutarındaki 185 proje ile cari açığın kapanmasına yılda 7 milyar dolar katkı sağlayacaklarını kaydetti.

Bakan Kacır, kamu alımlarında yerlileşmeye öncelik verdiklerini belirterek, Sanayileşme İcra Komitesi’nin alacağı tedbirlerle; yerlileşmeyi ve teknoloji kazanımını kamu alımlarının odağına yerleştireceklerini söyledi.

Meclis Plan Bütçe Komisyonu'na, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçesini sunan Bakan Kacır, yılın ilk 10 aylık döneminde 285 bin ilave istihdam sağlayacak, yatırım tutarı 1 trilyon lira olan 12 bin 987 yatırım için teşvik belgesi düzenlediklerini belirtti.

Yatırım teşvik belgesi sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artış sağlanmasının yatırım iştahının devam ettiğinin göstergesi olduğuna vurgu yapan Kacır, yatırımcılara bu yıl 7 milyar lira nakdi destek ödemesi yapacaklarını ifade etti. Kacır, yatırım teşvik sistemini revize ederek, büyük ölçekli yatırımlarla arz güvenliğini sağlayacak, yüksek teknolojiye yönelik yatırımları artıracaklarını, böylece cari açığın azaltılmasına ve fiyat istikrarına daha fazla katkı vereceklerini ifade etti. Kacır, önümüzdeki dönemde batarya teknolojileri, çip üretimi, uzay teknolojileri, biyoteknoloji, hiper ölçekte veri merkezleri, güneş, rüzgar ve hidrojen enerjisi sistemlerindeki girişimlerini destekleyeceklerini belirtti.

Sanayiyi sınırda karbon düzenlemesine hazırlıyoruz

Sanayiyi, AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasına hazırladıklarını kaydeden Bakan Kacır, demir-çelik, alüminyum, çimento, kimyasallar, plastik ve gübre sektörlerinde ihracatın korunmasına yönelik olarak ‘Karbon Emisyonu Azaltma ve Yeşil Büyüme Yol Haritaları’ nı hazırladıklarını belirtti. Dünya Bankası işbirliğiyle 450 milyon dolar bütçeli Yeşil Sanayi Projesinde KOBİ’ler öncelikli olmak üzere imalatçıların, yeşil inovasyon, yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği gibi alanlarda Ar-Ge ve yatırım faaliyetlerini destekleyeceklerini söyleyen Kacır, “Önümüzdeki dönemde teşvik sistemimizde dijital ve yeşil dönüşüm desteklerini kuvvetlendireceğiz” dedi.

Hızlı şarjda Avrupa’da birinciyiz

Bugüne kadar 9 bin TOGG’un sahiplerine teslim edildiğini, yıl sonuna kadar 20 bin aracın teslimatının gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini kaydeden Kacır, 81 ilde 2 bin 800’ü hızlı şarj olmak üzere 10 bin 100 adet halka açık şarj bağlantısına ulaştıklarını, bu sayıyla elektrikli araç başına düşen hızlı şarj istasyonu sayısında Avrupa’da birinci sırada yer aldıklarını belirtti.

Depremde sanayinin hasarı 8 milyar dolar

Komisyona yaptığı sunumda 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi veren Kacır, bölge sanayiinin bina, makine, stok ve altyapı kayıplarının 8 milyar doların üzerinde olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Depremden yoğun olarak etkilenen 65 ilçede gerçekleştirilecek yatırımları, en üst seviyedeki yatırım teşvikleriyle desteklediklerini, vergi indirimleri ve muafiyetleri sağladıklarını anlatan Kacır, şöyle konuştu:

"84 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip ve 25 bin 629 kişiye istihdam sağlayacak 481 yeni ve yerine koyma yatırımına teşvik belgesi düzenledik. Deprem öncesinde teşvik belgesi düzenlenen fakat yatırımına devam edemeyecek yatırımcıları mağdur etmemek adına bin 222 yatırımı tamamlanmış saydık. Devam eden 5 bin 962 yatırıma ilişkin teşvik belgesi sürelerini talep aranmaksızın üç yıl uzattık. Deprem bölgesindeki sanayicilerimizden gelen talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda 5 bin 283 hektar büyüklüğünde 28 yeni sanayi alanı ilan ettik.

Dünya Bankası finansmanı ile 450 milyon dolar bütçeli ‘Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Projesini’ yürürlüğe aldık. İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında 28.6 milyon avroyu deprem bölgesine ayırdık."