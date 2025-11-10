Bakan Şimşek ‘basit usul’ eleştirilerini nasıl yanıtladı?

CANAN SAKARYA

Ekonomi yönetimi yapılan düzenlemenin gerekçesini büyükşehirler arasındaki vergi uygulama farklılıklarını gidermek ve vergi adaletini sağlamak olarak açıkladı. Ancak düzenlemeye hem esnaftan, hem de siyasetten tepki var.

Bu tepkiler Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerine de taşındı. Milletvekilleri, yaklaşık 550 bin mükellefi etkileneceği düzenlemenin küçük esnaf üzerindeki yükü artıracağı uyarısında bulundu.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, düzenlemenin 550 bin mükellefi etkileyeceğini ve 10 bin lira ek maliyet getireceğini belirterek, “İddia ediyorum, birçok küçük esnaf bu uygulamadan sonra kepenk kapatacaktır. Büyükşehir denildiği zaman her yer metropol değil, bu büyükşehirlerin kırsal mahalleleri var, çeperleri var, köyleri var, kasabaları var. Burada kahvecilik yapan, burada büfe işleten, yani günde bir yevmiyeyi zor çıkartan insanlar var, bu insanlar eğer bu uygulamaya girerse kapatmak durumunda kalacak. Bu beraberinde sosyal patlamayı da getirebilir. Köylerde zaten nüfus kalmamış, bir tane kahve, bir tane bakkal, o da zorla ayakta duruyor ve biz ‘Arkadaşım, sen bunu kapat!’ diyoruz” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, düzenlemenin amacının kayıt dışılığı azaltmak ve iller arasında vergi adaletini sağlamak olduğunu kabul etmekle birlikte, uygulamanın “eşitsizlik” yaratacağına dikkat çekti. Kalaycı, “Gelir Vergisi Kanununda gerçek usule geçişin şartlarının belirlendiğine işaret ederek, “Hem büyükşehir olan iller ile diğer iller arasında bir eşitsizlik, hem 30 binin üstünde olan büyükşehir ilçeleri ile diğer ilçeler arasında bir eşitsizlik, kendi içinde çelişkiler olacak. Bunu illaki uygulayacaksak hiç olmazsa belli bir gelire kadar vergi istisnası getirelim” dedi.

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanoğlu da küçük esnafa getireceği yük nedeniyle düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesini istedi. CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer de hiç para kazanmasa bile basit usul mükellefl erinin üzerine yıllık 100-150 bin lira ek yük getirildiğini belirterek, kararın devam etmesi durumunda basit usul mükellefl erinin tamamının işlerini bırakmak zorunda kalacaklarını söyledi.

“Her türlü kolaylığı, düzenlemeyi yapmaya açığız”

Milletvekillerinin eleştirilerine yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yapılan düzenleme ile büyükşehirler arasında varolan haksız rekabeti ortadan kaldırmayı hedefl ediklerini belirtti. Şimşek, “Burada kriterler var, ölçütler var. Otomatik olarak basit usulden gerçek usule geçmiyorsunuz, ciro gibi bir sürü konu var. Birtakım maliyetlerden bahsedildi. Bu maliyetleri minimize etmek için her türlü düzenlemeyi yapmaya hazırız çünkü biz yardımcı olmak istiyoruz, hiçbir şekilde yüklerini arttırmak istemiyoruz. Biz özellikle gerçek anlamda basit usulde kalması gerekenlere yönelik her türlü kolaylığı, düzenlemeyi yapmaya açığız bu konuda tereddüt olmasın” dedi