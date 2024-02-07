Bakan Şimşek, enflasyon için tarih verdi: Haziran ayından itibaren...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Manisa iş dünyası ile bir araya geldi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Kongre Salonu'nda gerçekleşen toplantıda Şimşek, izlenen mali politikaları Manisa iş dünyası ile paylaşırken, iş dünyasının talep ve sorunlarını da dinledi.

6 Şubat depreminin yıl dönümü olması sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşların anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan toplantıda dünya ve ülke ekonomisinde yaşanan gelişmeler ve izlenen politikalar en ince ayrıntısına kadar Manisa iş dünyası ile paylaşıldı.

Toplantıda sunum yapan Bakan Şimşek, iş dünyasına önemli mesajlar verdi.

Son dönemde izlenen ekonomik politikaların kazanımlarını anlatan Şimşek, izlenen doğru politikalar ile ekonomik açıdan daha yukarıya çıkılacağının altını çizdi. Kısa vadede ülke ekonomisin dış dünyada aldığı yolu rakamlarla anlatan Bakan Şimşek haziran ayı itibariyle enflasyonda düşüşün olacağını belirtti.

Bakan Şimşek, ana hedefin fiyat istikrarı olduğunu belirterek, "Çünkü fiyat istikrarının olmadığı bir yerde öngörülebilirlikten bahsedemezsiniz, makro finansal istikrardan bahsedemezsiniz. Fiyat istikrarı bu programın özüdür, önceliğidir. Çünkü fiyat istikrarını sağlayamazsak sizin arzuladığınız tarzda nitelikli, sürdürülebilir ve rekabetçi bir sanayi asla olmaz. Sadece illüzyon olur, geçici dönemsel kazanımlar olur. Kalıcı, sürdürülebilir yüksek büyümenin bir tane ön şartı var, o da fiyat istikrarıdır." ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek konuşmasının ardından iş dünyasından gelen talepleri dinledi.