Bakan Şimşek: Enflasyonda kalıcı, belirgin bir düşüşün içindeyiz

Karabük'te "Türkiye Buluşmaları" kapsamında gerçekleştirilen "STK ve İş Dünyası Buluşması" programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program (OVP) ile Türkiye'nin büyümesinin temellerini sağlamlaştırmak istediklerini vurguladı.

Bazılarının "büyüme yavaşlıyor" diyebileceğine değinen Şimşek, "Bu geçici yavaşlamadır. Çünkü biz daha yüksek, sürdürülebilir büyümenin temellerini sağlamlaştırıyoruz. Enflasyon bu sene mayıs ayında yüzde 75'le zirveyi buldu. Şu anda ağustos ayı itibarıyla enflasyon yüzde 52'ye düştü. Önümüzdeki aylarda kalıcı şekilde düşmeye devam edecek. Yani enflasyonda kalıcı, belirgin bir düşüşün içindeyiz." diye konuştu.

Bakan Şimşek, Merkez Bankasının açıkladığı tahmin bandının üst kısmının yüzde 42 olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu sene muhtemelen Merkez Bankamızın tahmin bandının üstüne yakın bir noktaya enflasyonu çekmiş olacağız. Gelecek sene de yine bandın orta noktası olan yüzde 17,5 buçuk gibi, yani en azından Orta Vadeli Program'da (OVP) öyle öngördük. Ondan sonraki yılda tek hane tekrar yüzde 10'un altına. Dolayısıyla enflasyonda yani düşüş patikası bu çerçevede. Enflasyonda düşüşü desteklemek için bütçede disiplini sağlamamız lazım. Deprem nedeniyle ağırlıklı olarak geçen sene ve bu sene bütçe açıkları yüzde 5 civarı. Milli gelire oran olarak tabii. Büyük açık. Şimdi biz bu açığı önümüzdeki sene yüzde 3 civarına, daha sonra yüzde 3'ün altına düşürmeyi hedefliyoruz.