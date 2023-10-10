Bakan Şimşek: Enflasyonu çıpalayacak eşiklere doğru geliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, uluslararası yatırımcılara yönelik gerçekleştirdiği toplantılarıyla ilgili olarak, "Program önemli bir fırsat içeriyor, bu nedenle bütün kesimlerden, yatırımcılardan ilgi çok yoğun. Önümüzdeki dönemde ilginin yoğunlaşmasını bekliyoruz, çünkü uygulama anlamında programın erken aşamasındayız" dedi. Şimşek, çok güçlü adımlar atıldığına vurgu yaparken, "Enflasyonu çıpalayacak eşiklere doğru geliyoruz" olarak kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, TCMB'nin rezervleriyle ilgili olarak ise, "Rezerv birikimi ile ilgili çalışma devam ediyor. 22 milyar doların üzerinde artış var, net rezervlerde de ciddi artış var, devam edecek, ama piyasa koşullarının el verdiği ölçüde" dedi.

Bakan Şimşek'in konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

Hem parasal, hem miktarsal, hem seçici kredi sıkılaştırmasına gittik, bunu destekleyecek gelir politikalarını ortaya koyduk

Bir yıl sonraki enflasyonu çıpalayacak, onu bir şekilde yatırımcıları ikna edecek bir para politikası duruşuna geçeceğiz dedik ve o noktada gerekeni yaptık

Yapısal reformları bir takvime bağladık, öngörülebilir durumda

Küresel faizler yüksek ve yüksek kalacak diye öngörülüyor, bizim gibi ülkeler için bu karşıdan esen bir rüzgar

Para politikası gecikmeli devreye giriyor, bugün aldığımız tedbirlerin etkisi aylar sonra kendisini gösteriyor, sonuçlarını almamız zaman alacak

Doların güçlenmesi aleyhimize

Doların güçlenmesi aleyhimize, çünkü euro bazında mal satıp ham maddeyi dolarla alıyoruz

Aylık bazda enflasyonda ciddi momentum kaybı başlayacak

Ülkemizde bu program ile ekonomimizin temellerini, bünyesini ve dış şoklara karşı dayanıklılığını güçlendirmeye çalışıyoruz

Rezerv birikimiyle ilgili çalışma devam ediyor

TCMB'nin ortaya koyduğu bazı makro ihtiyati tedbirler var, rezerv birikimi ile ilgili çalışma devam ediyor, 22 milyar doların üzerinde artış var, net rezervlerde de ciddi artış var, devam edecek, ama piyasa koşullarının el verdiği ölçüde

Cari açık daralacak, neden daralacak çünkü biz büyümede yeniden dengelenme sürecindeyiz

Büyüme iç talep kaynaklaydı, ihracatı destekleyerek yeniden dengelemeye çalışıyoruz

Bankacılık sektöründeki kaynakları, kamunun kaynakları, bütün imkanlarımızı ihracat için seferber ettik

Dış ticaret açığı ve cari açık azalacak çünkü büyümede dengelenme ithalatı azaltacak

Önümüzdeki yıllarda petrol, doğal gaz üretimi ile dışa bağımlılığımız azalacak, enerjide yeşil dönüşümle bağımlılığımız azalacak

Altın ithalatının normalleşmesi ile milli gelire oran olarak başlangıçta en az %1 azaltacak, dolayısıyla cari açığın azalması ile birlikte rezerv birikiminin hızlanacağını düşünüyoruz

TL'nin değer kaybı için bir sebebi kalmayacak

TL'nin bu saatten sonra kalıcı olarak değer kaybı için bir sebep kalmayacak, reel faiz patikasına girmiş durumdayız

Geriye dönük enflasyona değil, geleceğe dönük enflasyona bakmamız lazım

Yapısal reformlar yapıyoruz, siyasi belirsizlik kalmadı, önümüzde bu programı uygulayacak 4,5 yıldan fazla zamanımız var

Para politikasında aldığımız tedbirler gecikmeli yansıyacak, baz etkisi var, bu nedenle geçiş dönemi olacak

Altını çizmek istiyorum, enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürmekte hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız kararlı, çünkü enflasyon yüksek, sürdürülebilir büyümenin önündeki en büyük engeldir

Sonuçları göstermemiz biraz zaman alacak

Geçmişte hükümetlerimiz enflasyonu tek haneye düşürdü ve uzun süre orada tuttu, ülkemizin kalkınmasına ivme kazandırdı, önümüzdeki dönemde aynı kararlılığı göstereceğiz, sadece sonuçları göstermemiz biraz zaman alacak

Bütçe imkanlarını sonuna kadar zorladık

(Emekliye yönelik düzenleme) Bütçe imkanlarını sonuna kadar zorladık, bir ödeme kararlaştırdık, emeklilerimiz, memurumuz, işçimiz, bütün çalışanlarımız için sözümüz var enflasyona ezdirmeyeceğiz

En düşük emekli maaşı Aralık 2022'de 3.500, bugün 7.500 TL, en düşük memur maaşı da yine manşet enflasyonun en az iki katı kadar arttı, reel olarak bizim büyümemizin çok ötesinde toplumun tüm kesimlerine reel olarak çok büyük artışlar verdik

Önümüzdeki dönemde emeklilerimizi tabii iki önceliklendireceğiz, ama enflasyonu tek haneye indireceksek gelirler politikamızın da buna uygun olması gerekiyor, öteki türlü bir sarmala giriyorsunuz, bu kısır döngüyü kırmamız lazım, bu kısırdöngüyü para politikasını rasyonelleştirerek, mali politikası ile yapacağız

(Emekli zammı) Rutin olarak yılın başında imkanlara bakılıp karar verilecek

BAE ile yatırım programının yarıdan fazlası doğrudan yatırım

BAE ile 50,7 milyar dolarlık çerçeve program açıklandı, burada ülkemizin önceliklerini programı şekillendirdik, 27 milyar doları yenilenebilir enerjiye gidecek, yeşil dönüşüm, dışa bağımlılığı ve cari açığı azaltmak için en önemli konu

BAE ile yatırım programının yarıdan fazlası doğrudan yatırım ve yenilenebilir enerji sektörü

(BAE ile yatırım programı) Diğer önemli kalemler afet riskinin azaltılması, yaralarının sarılması ve dijital dönüşüm