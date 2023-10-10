Bakan Şimşek: Enflasyonu çıpalayacak eşiklere doğru geliyoruz
Bakan Şimşek, uluslararası toplantılarla ilgili olarak, "Önümüzdeki dönemde ilginin yoğunlaşmasını bekliyoruz, çünkü uygulama anlamında programın erken aşamasındayız" şeklinde kaydederken; enflasyondaki yükselişe ilişkin, "Enflasyonu çıpalayacak eşiklere doğru geliyoruz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, uluslararası yatırımcılara yönelik gerçekleştirdiği toplantılarıyla ilgili olarak, "Program önemli bir fırsat içeriyor, bu nedenle bütün kesimlerden, yatırımcılardan ilgi çok yoğun. Önümüzdeki dönemde ilginin yoğunlaşmasını bekliyoruz, çünkü uygulama anlamında programın erken aşamasındayız" dedi. Şimşek, çok güçlü adımlar atıldığına vurgu yaparken, "Enflasyonu çıpalayacak eşiklere doğru geliyoruz" olarak kaydetti.
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, TCMB'nin rezervleriyle ilgili olarak ise, "Rezerv birikimi ile ilgili çalışma devam ediyor. 22 milyar doların üzerinde artış var, net rezervlerde de ciddi artış var, devam edecek, ama piyasa koşullarının el verdiği ölçüde" dedi.
Bakan Şimşek'in konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:
Hem parasal, hem miktarsal, hem seçici kredi sıkılaştırmasına gittik, bunu destekleyecek gelir politikalarını ortaya koyduk
Bir yıl sonraki enflasyonu çıpalayacak, onu bir şekilde yatırımcıları ikna edecek bir para politikası duruşuna geçeceğiz dedik ve o noktada gerekeni yaptık
Yapısal reformları bir takvime bağladık, öngörülebilir durumda
Küresel faizler yüksek ve yüksek kalacak diye öngörülüyor, bizim gibi ülkeler için bu karşıdan esen bir rüzgar
Para politikası gecikmeli devreye giriyor, bugün aldığımız tedbirlerin etkisi aylar sonra kendisini gösteriyor, sonuçlarını almamız zaman alacak
Doların güçlenmesi aleyhimize
Doların güçlenmesi aleyhimize, çünkü euro bazında mal satıp ham maddeyi dolarla alıyoruz
Aylık bazda enflasyonda ciddi momentum kaybı başlayacak
Ülkemizde bu program ile ekonomimizin temellerini, bünyesini ve dış şoklara karşı dayanıklılığını güçlendirmeye çalışıyoruz
Rezerv birikimiyle ilgili çalışma devam ediyor
TCMB'nin ortaya koyduğu bazı makro ihtiyati tedbirler var, rezerv birikimi ile ilgili çalışma devam ediyor, 22 milyar doların üzerinde artış var, net rezervlerde de ciddi artış var, devam edecek, ama piyasa koşullarının el verdiği ölçüde
Cari açık daralacak, neden daralacak çünkü biz büyümede yeniden dengelenme sürecindeyiz
Büyüme iç talep kaynaklaydı, ihracatı destekleyerek yeniden dengelemeye çalışıyoruz
Bankacılık sektöründeki kaynakları, kamunun kaynakları, bütün imkanlarımızı ihracat için seferber ettik
Dış ticaret açığı ve cari açık azalacak çünkü büyümede dengelenme ithalatı azaltacak
Önümüzdeki yıllarda petrol, doğal gaz üretimi ile dışa bağımlılığımız azalacak, enerjide yeşil dönüşümle bağımlılığımız azalacak
Altın ithalatının normalleşmesi ile milli gelire oran olarak başlangıçta en az %1 azaltacak, dolayısıyla cari açığın azalması ile birlikte rezerv birikiminin hızlanacağını düşünüyoruz
TL'nin değer kaybı için bir sebebi kalmayacak
TL'nin bu saatten sonra kalıcı olarak değer kaybı için bir sebep kalmayacak, reel faiz patikasına girmiş durumdayız
Geriye dönük enflasyona değil, geleceğe dönük enflasyona bakmamız lazım
Yapısal reformlar yapıyoruz, siyasi belirsizlik kalmadı, önümüzde bu programı uygulayacak 4,5 yıldan fazla zamanımız var
Para politikasında aldığımız tedbirler gecikmeli yansıyacak, baz etkisi var, bu nedenle geçiş dönemi olacak
Altını çizmek istiyorum, enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürmekte hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız kararlı, çünkü enflasyon yüksek, sürdürülebilir büyümenin önündeki en büyük engeldir
Sonuçları göstermemiz biraz zaman alacak
Geçmişte hükümetlerimiz enflasyonu tek haneye düşürdü ve uzun süre orada tuttu, ülkemizin kalkınmasına ivme kazandırdı, önümüzdeki dönemde aynı kararlılığı göstereceğiz, sadece sonuçları göstermemiz biraz zaman alacak
Bütçe imkanlarını sonuna kadar zorladık
(Emekliye yönelik düzenleme) Bütçe imkanlarını sonuna kadar zorladık, bir ödeme kararlaştırdık, emeklilerimiz, memurumuz, işçimiz, bütün çalışanlarımız için sözümüz var enflasyona ezdirmeyeceğiz
En düşük emekli maaşı Aralık 2022'de 3.500, bugün 7.500 TL, en düşük memur maaşı da yine manşet enflasyonun en az iki katı kadar arttı, reel olarak bizim büyümemizin çok ötesinde toplumun tüm kesimlerine reel olarak çok büyük artışlar verdik
Önümüzdeki dönemde emeklilerimizi tabii iki önceliklendireceğiz, ama enflasyonu tek haneye indireceksek gelirler politikamızın da buna uygun olması gerekiyor, öteki türlü bir sarmala giriyorsunuz, bu kısır döngüyü kırmamız lazım, bu kısırdöngüyü para politikasını rasyonelleştirerek, mali politikası ile yapacağız
(Emekli zammı) Rutin olarak yılın başında imkanlara bakılıp karar verilecek
BAE ile yatırım programının yarıdan fazlası doğrudan yatırım
BAE ile 50,7 milyar dolarlık çerçeve program açıklandı, burada ülkemizin önceliklerini programı şekillendirdik, 27 milyar doları yenilenebilir enerjiye gidecek, yeşil dönüşüm, dışa bağımlılığı ve cari açığı azaltmak için en önemli konu
BAE ile yatırım programının yarıdan fazlası doğrudan yatırım ve yenilenebilir enerji sektörü
(BAE ile yatırım programı) Diğer önemli kalemler afet riskinin azaltılması, yaralarının sarılması ve dijital dönüşüm