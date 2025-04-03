Bakan Şimşek: Gümrük Birliği'nin modernizasyonu ve vize kolaylığı ele alındı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda Türkiye-Avrupa Birliği Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantısının altı yıl aradan sonra Brüksel’de gerçekleştirildiğini duyurdu.

Şimşek, toplantının “çok yapıcı bir atmosferde” geçtiğini belirterek, “AB’li mevkidaşlarımızla yaptığımız verimli toplantılarda ekonomik ilişkilerin geliştirilerek işbirliğinin her alanda artırılmasına yönelik görüş birliği oluştu” ifadelerini kullandı.

Toplantıda, “Gümrük Birliği’nin modernizasyonu ve vize kolaylığı hususları” ele alınırken, Avrupa merkezli uluslararası finans kuruluşlarıyla ilişkilerin daha da derinleştirilmesi değerlendirildi.

Bakan Şimşek, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantısının bir sonraki oturumunun Türkiye’de yapılmasının kararlaştırıldığını da aktardı.