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Şimşek: AB ile daha güçlü ve stratejik işbirliğine hazırız

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu 6 yıl sonra yeniden başlamasını, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek değerlendirdi.

Haber Merkezi
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Şimşek: AB ile daha güçlü ve stratejik işbirliğine hazırız
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği (AB) ile daha güçlü ve stratejik işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu (High Level Economic Diologue-HLED) Toplantısı’nın 6 yıl aradan sonra Brüksel'de düzenlenecek olması gündemde olurken, yeni dönemin ilk toplantısı 3 Nisan'da Brüksel'de düzenlenecek.

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Bakan Şimşek, X hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ile daha güçlü ve stratejik işbirliğine hazır olduklarını söylerken, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu'nun 6 yıl sonra yeniden başladığını hatırlattı.

Şimşek, "Diyalog her iki tarafın da menfaatine olup Avrupa Birliği’nde ekonomik bütünleşme, Türkiye’nin güçlü entegrasyonu ile daha iyi sağlanacaktır. Avrupa Birliği ile daha güçlü ve stratejik işbirliğine hazırız." dedi.

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