Isparta'da asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
Isparta’da inşaatta çalışırken asansör boşluğuna düşen işçi Mehmet Kılıç hayatını kaybetti.
AA
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Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde inşaattaki asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi.
Ülvikale Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan Mehmet Kılıç, asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kılıç, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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