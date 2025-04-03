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Mehmet Şimşek: Piyasalardaki dalgalanma enflasyona sınırlı etki edecek

Bakan Şimşek, enflasyon verilerini değerlendirdi. Şimşek, “Fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm politika araçlarımızı güçlü bir koordinasyonla kullanmaya devam edeceğiz” dedi.

Haber Merkezi
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Mehmet Şimşek: Piyasalardaki dalgalanma enflasyona sınırlı etki edecek
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda tüm politika araçlarını güçlü bir koordinasyonla kullanmaya devam edeceklerini söyledi.

Şimşek, X hesabından bugünkü enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

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Şimşek, son 10 aydır gerileyen yıllık enflasyonun mart ayında yüzde 38,1 olarak gerçekleştiğini hatırlatarak, şu mesajları verdi:

"Piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmanın enflasyona etkisinin, sıkılaşan finansal koşullarla sınırlı kalmasını bekliyoruz.

Fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm politika araçlarımızı güçlü bir koordinasyonla kullanmaya devam edeceğiz."

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