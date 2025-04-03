Mehmet Şimşek: Piyasalardaki dalgalanma enflasyona sınırlı etki edecek
Bakan Şimşek, enflasyon verilerini değerlendirdi. Şimşek, “Fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm politika araçlarımızı güçlü bir koordinasyonla kullanmaya devam edeceğiz” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda tüm politika araçlarını güçlü bir koordinasyonla kullanmaya devam edeceklerini söyledi.
Şimşek, X hesabından bugünkü enflasyon rakamlarını değerlendirdi.
Şimşek, son 10 aydır gerileyen yıllık enflasyonun mart ayında yüzde 38,1 olarak gerçekleştiğini hatırlatarak, şu mesajları verdi:
"Piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmanın enflasyona etkisinin, sıkılaşan finansal koşullarla sınırlı kalmasını bekliyoruz.
Fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm politika araçlarımızı güçlü bir koordinasyonla kullanmaya devam edeceğiz."
Son 10 aydır gerileyen yıllık enflasyon martta yüzde 38,1 gerçekleşti.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) April 3, 2025
Piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmanın enflasyona etkisinin, sıkılaşan finansal koşullarla sınırlı kalmasını bekliyoruz.
Fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm politika araçlarımızı güçlü bir… pic.twitter.com/vHzBlkPpvC