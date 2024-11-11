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Bakan Şimşek: İş gücü göstergeleri program hedeflerimizden daha olumlu

Bakan Şimşek, iş gücü göstergelerinin program hedefleri doğrultusunda "olumlu" seyrettiğini, sanayi üretiminde ise hız kesen daralmaya karşın yaşanacak gelişmelerin üretim, istihdam ve ihracatı destekleyeceğini ifade etti.

Haber Merkezi
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Bakan Şimşek: İş gücü göstergeleri program hedeflerimizden daha olumlu
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan eylül ayına ilişkin iş gücü istatistikleri ile sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

İş gücü verilerindeki gelişmelere dikkati çeken Şimşek, "İş gücü göstergeleri program hedeflerimizden daha olumlu seyrediyor. İşsizlik oranı eylülde yüzde 8,6 ile düşük seviyede gerçekleşti" değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, sanayi üretiminde ise ikinci çeyrekte başlayan daralmanın hız kesmekle birlikte üçüncü çeyrekte de sürdüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu gelişmede Avrupa'nın zayıf talebi ve makro finansal istikrarı güçlendirmeye yönelik adımlarımızın büyüme üzerindeki kısa vadeli geçici etkileri belirleyici oldu. Önümüzdeki dönemde daha destekleyici küresel koşullar, artan güven ortamı ve öngörülebilirlik, iyileşen beklentiler ve yapısal adımlar üretimi, istihdamı ve ihracatı destekleyecek."

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