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Bakanlık harekete geçti: Ürün fiyatında 10 gün önceki ücret esas alınacak

Sahte indirim kampanyaları, tüketiciyi yanıltmaya yönelik indirim reklamları veya indirimli ürün tanıtımlarında, tüketicinin korunması için yeni bir adım daha atılıyor. Ürün fiyatında 30 gün değil, 10 gün önceki fiyat esas alınacak.

Haber Merkezi
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Bakanlık harekete geçti: Ürün fiyatında 10 gün önceki ücret esas alınacak
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Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde tüketicilerin aldatılmasının önüne geçmek için indirimli satış kampanyası düzenleyen satıcı ve sağlayıcılara 30 gün önceki fiyatların esas alınması uyarısında bulunmuştu.

Mevcut Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde de indirimli fiyat belirlenirken, önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınması zorunluluğu bulunuyor. Ticaret Bakanlığı bu konuda yeni bir adım daha atarak, indirimli fiyat tespitinde 30 gün değil, önceki 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınması yönünde düzenleme yapıyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Bakanlığın hazırladığı Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde değişiklik öngören taslakta, indirimli satışa konu edilen mal ya da hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespitinde, indirimin uygulandığı tarihten önceki 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınması öngörülüyor. Ürünün tanıtım, reklam veya etiketinde önceki 10 günün fiyatı ile indirimli fiyata birlikte yer verilecek.

Reklam Kurulu ceza yağdırmıştı

Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallar ile hizmetlere ilişkin etiket, tarife ve fiyat listelerinde ise indirim miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak. Ticaret Bakanlığına bağlı Reklam Kurulu, bu yılın ilk yarısında incelemeye aldığı 12 bin 499 dosyanın 753’ünü mevzuata aykırı bulmuştu. Toplamda 141 milyon 123 bin lira idari para cezası uygulamıştı.

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