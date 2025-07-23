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Alman devi Bosch harekete geçti! Büyük işten çıkarma dalgası kapıda

Otomotiv sektöründeki daralma Bosch’u vurdu. İşten çıkarma dalgası Alman devine sıçradı. Şirketin Reutlingen tesisinde 2029’a kadar 1100 kişiyi işten çıkarmayı planladığı belirtiliyor.

Haber Merkezi
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Alman devi Bosch harekete geçti! Büyük işten çıkarma dalgası kapıda
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Otomotiv ve teknolojideki işten çıkarma dalgası bu kez Alman devi Bosch’a sıçradı. Yapay zekaya yönelik çalışmalar şirketlerde değişikliğe neden olurken, üretimde değişikliğe gidenler kervanına Bosch da katıldı.

İşten çıkarmalar başlıyor 

Alman otomotiv parçaları üreticisi Bosch, Almanya'da 1100 kişiyi işten çıkaracak. Alman otomobil parçaları üreticisi Bosch, hızla kötüleşen otomobil pazarının satışları düşürmesi nedeniyle 2029 yılına kadar bin 100 kişiye kadar işten çıkaracak ve Reutlingen tesisini yeniden yapılandıracak.

Üretim planında değişikliğe gidiyor

Reutlingen fabrikasında 1100 kişilik işten çıkarma planıyla elektronik kontrol ünitelerinden vazgeçip yarı iletken üretimine geçiyor.

Şirketin üst düzey bir yetkilisi yaptığı açıklamada, Bosch'un tesisi ağırlıklı olarak yarı iletken üretimine odaklayacağını, çünkü elektronik kontrol üniteleri üretmenin artık rekabetçi olmadığını belirtti. Bosch, Reutlingen'de yaklaşık 10 bin kişiyi istihdam ediyor.

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