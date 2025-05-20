  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakan Şimşek, Katarlı mevkidaşıyla görüştü
Takip Et

Bakan Şimşek, Katarlı mevkidaşıyla görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar Maliye Bakanı Ali bin Ahmed el-Kuvari ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini derinleştirme mesajı verdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Şimşek, Katarlı mevkidaşıyla görüştü
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar Maliye Bakanı Ali bin Ahmed el-Kuvari ile bir araya geldi. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

El Kuvari ile Katar Ekonomi Forumu marjında ​​keyifli bir buluşma gerçekleştirdiklerini bildiren Şimşek, "Türkiye ve Katar mükemmel siyasi ilişkilere sahip ve şimdi bu temelden yararlanarak ekonomik bağlarımızı derinleştirme ve genişletme zamanı. İkili ticaret ve yatırımlarda ve üçüncü pazarlardaki ortak girişimlerde büyük, henüz kullanılmamış potansiyel." ifadesini kullandı.

Tepki çeken anma töreni sonrası Tunceli Valisi'nden istifa kararıTepki çeken anma töreni sonrası Tunceli Valisi'nden istifa kararıGündem

 

Yatırımcılar dikkat: Borsada kazandıran-kaybettirenler açıklandı! 5 hisse taban 16 hisse tavan yaptıYatırımcılar dikkat: Borsada kazandıran-kaybettirenler açıklandı! 5 hisse taban 16 hisse tavan yaptıEkonomi

 

Ekonomi
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kira sertifikası ihracı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kira sertifikası ihracı
Yapı Kredi mobil çöktü mü, neden açılmıyor? Yapı Kredi erişim sorunu ne zaman düzelecek?
Yapı Kredi mobil çöktü mü, neden açılmıyor? Yapı Kredi erişim sorunu ne zaman düzelecek?
Arıcılara 2024’te destek ödemesi tutarı 984,6 milyon lirayı buldu
Arıcılara 2024’te destek ödemesi tutarı 984,6 milyon lirayı buldu
Hakan Güldağ: İş bulmak zorlaştı, kimse kolay kolay işinden ayrılamıyor
İŞSİZLİK DETAYI!
MDF ve yonga levha ürünleri sektöründeki 3 şirket hakkında soruşturma
MDF ve yonga levha ürünleri sektöründeki 3 şirket hakkında soruşturma
Güvensiz ürün listesi güncellendi: Bakanlık iki ürünün satışını yasakladı
Güvensiz ürün listesi güncellendi: Bakanlık iki ürünün satışını yasakladı