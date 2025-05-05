Bakan Şimşek: Kuzey Makedonya ile güçlü iş birliği için mutabık kaldık

Hazine ve Maliye Makanı Mehmet Şimşek, Makedonya Maliye Bakanı Gordana Dimitrieska-Kochoska ve heyetini ile görüştü. Bakan Şimşek görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada "Gelir İdarelerimiz arasında güçlü bir iş birliği oluşturulması hususunda mutabık kaldık. Vergi politikaları, dijitalleşme, vergide gönüllü uyum, denetim ve mali suçlarla mücadele gibi alanlarda tecrübe paylaşımında bulunarak ikili ilişkilerimizi daha da ileri taşıyacağız." ifadelerini kullandı.