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Bakan Şimşek: Kuzey Makedonya ile güçlü iş birliği için mutabık kaldık

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kuzey Makedonya Maliye Bakanı Gordana Dimitrieska‑Kochoska ile “güçlü iş birliği” için mutabık kaldıklarını açıkladı.

Haber Merkezi
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Bakan Şimşek: Kuzey Makedonya ile güçlü iş birliği için mutabık kaldık
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Hazine ve Maliye Makanı Mehmet Şimşek, Makedonya Maliye Bakanı Gordana Dimitrieska-Kochoska ve heyetini ile görüştü. Bakan Şimşek görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada "Gelir İdarelerimiz arasında güçlü bir iş birliği oluşturulması hususunda mutabık kaldık. Vergi politikaları, dijitalleşme, vergide gönüllü uyum, denetim ve mali suçlarla mücadele gibi alanlarda tecrübe paylaşımında bulunarak ikili ilişkilerimizi daha da ileri taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

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