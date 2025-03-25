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Bakan Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi için tüm adımlar atılıyor

Bakan Şimşek, döviz satım işlemlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli tüm adımlar atılıyor" şeklinde belirtti.

Haber Merkezi
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Bakan Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi için tüm adımlar atılıyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım işlemlerine işlemlerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli tüm adımların atıldığını söyledi.

Bakan Şimşek'in kullandığı ifadeler şöyle:

"Piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli tüm adımlar atılıyor.

TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleriyle piyasalardaki oynaklığın azaltılması ve öngörülebilirliğin artırılması hedefleniyor."

Merkez Bankası NDF işlemlerine başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım (NDF) işlemlerine başladığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Bu hamle, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası hızla tırmanan siyasi gerilim ve buna bağlı olarak döviz piyasalarında yaşanan sert dalgalanmanın hemen ardından geldi.

Bu atmosferde Merkez Bankası'nın attığı adım, döviz kuru üzerindeki baskıyı hafifletmeye yönelik kritik bir müdahale olarak değerlendiriliyor.

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