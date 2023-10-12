Bakan Şimşek: Pozitif reel faize yaklaşmış durumdayız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fas'ın Marakeş şehrinde düzenlenen Dünya Bankası-IMF toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, pozitif reel faizin enflasyon beklentilerini dizginlemek için olmazsa olmaz bir konumu olduğunu ve Türkiye'nin pozitif reel faize yaklaştığını söyledi. Şimşek pozitif reel faiz eşiğene ulaşmak için yapılması gerekenlerin henüz bitmediğini de söyledi.

Şimşek, konuşmasında enflasyon beklentilerini kontrol altına almak için seçimlerin ardından atılan adımları anlattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayındaki genel seçimlerin ardından 2150 baz puan artışla yüzde 30'a yükseltti. TCMB önümüzdeki dönemde de sıkılaştırma adımlarına devam edebileceği mesajı da veriyor.

TL'nin temel göstergelerinin sağlam olduğunu ve para biriminin "çekici" göründüğünü de belirten Şimşek, yerel seçimlerin genel seçimlerle ayırt etmek gerektiğini, Türkiye'nin politik istikrara sahip beş yıl geçireceğini kaydetti.

Şimşek geçmiş ekonomi politikalarını tersine çevirmenin zaman alacağını da sözlerine ekledi.