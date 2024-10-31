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Bakan Şimşek: Sürdürülebilir cari açığı kalıcı hale getireceğiz

Bakan Şimşek, "Yıllık cari açığın milli gelire oranının üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,4 puan iyileşerek yüzde 1’in altına gerilemesini öngörüyoruz" şeklinde ifade etti ve sürdürülebilir cari açığın kalıcı hale getirileceğini belirtti.

Haber Merkezi
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Bakan Şimşek: Sürdürülebilir cari açığı kalıcı hale getireceğiz
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eylül ayı dış ticaret dengesi ve üçüncü çeyrek turizm verilerinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Sürdürülebilir cari denge hedefinde önemli mesafe katedildiğini vugulayan Bakan Şimşek, "yıllık cari açığın milli gelire oranının üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,4 puan iyileşerek yüzde 1’in altına gerilemesini öngörüyoruz" dedi.

Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Sürdürülebilir cari denge hedefimizde önemli mesafe katettik.

Eylülde yıllık dış ticaret dengesi bir önceki yılın aynı dönemine göre 35 milyar dolar iyileşti.

İlk üç çeyrekte ziyaretçi sayısı yıllık yüzde 8,3 artışla 48,3 milyona, turizm geliri ise yıllık yüzde 6,6 artışla 46,9 milyar dolara ulaştı.

Böylece yıllık cari açığın milli gelire oranının üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,4 puan iyileşerek yüzde 1’in altına gerilemesini öngörüyoruz.

Yeşil ve dijital dönüşümü hızlandıracak, yüksek katma değerli üretime yoğunlaşacak ve enerjide dışa bağımlılığı azaltacak politikalarımızla program hedeflerimiz doğrultusunda sürdürülebilir cari açığı kalıcı hale getireceğiz."

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