Bakan Şimşek: Temmuz sonrası normalleşme bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TGRT Haber'de ekonomiye yönelik değerlendirmelerde bulunuyor.

Hayat pahalılığı ile mücadelenin en önemli gündem maddesi olduğunu belirten Bakan Şimşek, "İki yıla yakın süredir programın amacı enflasyonu düşürmek. 11 aydır yıllık enflasyon aşağı yönlü devam ediyor. Son yaşanan iç ve dış şoklara rağmen düşüşe devam etmesi olumlu. Önemli olan bundan sonraki süreç" dedi.

Temmuz ayından sonra enflasyonda normalleşme beklediğini söyleyen Şimşek, "Yıl sonunda yıllık enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz" şeklinde ekledi.

Bakan Şimşek, "Önümüzdeki birkaç hafta içinde Londra ziyaretim olacak, yatırımcılarla güçlü bir diyalog kuracağız; Körfez'de Doha'ya gideceğim" şeklinde söylerken, "Türkiye'nin borsasına, Türkiye'nin şirketlerine ortalık yatıştığı zaman çok daha güçlü bir ilgi olacak; çünkü biz programdan ödün vermiyoruz" dedi.

Bakan Şimşek'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Enflasyonun düşmeye devam etmesini bekliyoruz. Para politikası etkisi net bir şekilde ortaya çıkmış durumda. Bu yıl için maliye ve gelirler politikası daha destekleyici bir etki yaratacak.

Temmuz ayından sonra bir normalleşme bekliyoruz

Hizmet enflasyonu yüksek seyrediyor. Genel anlamda mal enflasyonunda yüzde 30 civarına inmiş durumdayız. Enflasyonu nispeten yüksek tutan faktörlerden bir tanesi hizmet enflasyonu. Kira ve eğitim öne çıkıyor.

Bu yıl, hizmet enflasyonu yüzde 90’ın altında seyrediyor. Temmuz ayından sonra bir normalleşme bekliyoruz. Yıl sonunda yıllık enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz.

Hala hedeflerimize inanıyoruz

Enflasyonun hedef tahmin aralığı içinde kalması ihtimalini oldukça yüksek görüyoruz, hala hedeflerimize inanıyoruz.

Son şoklarda da biz enflasyonu ve programı önceliklendirdik, programı kararlı bir şekilde uyguladık ve uygulamaya devam edeceğiz. Bu senenin ikinci yarısında da dezenflasyonun devam etmesini bekliyoruz.

Enflasyonun Merkez'in tahmin aralığında kalacağına inanıyoruz

Programı kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl sonuçlar çok daha net ortaya çıkacak. Enflasyonun Merkez Bankası tahmin aralığında kalacağına hala inanıyoruz.

Programa yönelik eleştirilerde, yapıcı eleştirileri rehber olarak görüyoruz. Toplumda programa yönelik değerlendirmelerde, siyasi bir bakış açısıyla yapılanlara söylenecek bir şey yok. Yapıcı eleştirilere saygılıyız. Programın en önemli hedefi enflasyonun aşağı çekilmesiydi.

Muhalif kesimde de isim vermek istemiyorum yapıcı eleştirilerde bulunanlar var. Faydalanıyoruz.

Lirada sınırlı da olsa bir değer kaybı var

Beklentilerde sınırlı bir kötüleşme var, bu önemli bir konu, enflasyonda belirleyici; lirada sınırlı da olsa bir değer kaybı var; bu iki faktör enflasyonu yukarı iten faktörler, ama aşağı çeken faktörler de var.

Petrol fiyatları bugün itibarıyla 60 dolar civarında, bizim OVP'de varsaydığımız petrol fiyatı 84 dolar civarı; petrol fiyatlar bu seviyede devam ederse enflasyonu en az 1,2 puan aşağı çekmiş olacak. Şu anda finansal koşullar oldukça sıkı, bu da iç talepte geçici dahi olsa bir etkide bulunacak, çıktı açığı enflasyonu destekleyici bir patikaya girmiş olacak.

TCMB'nin attığı adımlar

Programı bir bütün olarak korumak için bu tedbirler alınıyor.

Cari açığı sürdürülebilir patikada tutacağız

Cari açığı sürdürülebilir bir patikada tutmakta kararlıyız. Bütçede de bu sene milli gelire oran olarak bir iyileşme olacak; şu anda harcama kesintileri üzerinde çalışıyoruz.

Bütçe açığını yüzde 3'ler civarına çekmek isteriz; bu sene olur, seneye olur bakacağız.

Yılın ortalarında KKM'yi tamamen bitirmiş olacağız.

Büyümede aşağı yönlü riskler de var

Manşet büyümede bir yavaşlama söz konusu, ılımlı bir büyümeyle karşı karşıyayız, kısa vadede aşağı yönlü riskler de var.

Dondan etkilenen çiftçimize destek olacağız

Bütçe imkanlarını zorlayacağız ve dondan etkilenen çiftçimize destek olacağız.

Asyalı üreticiler üretimi Türkiye'ye kaydırmalı

ABD bize getirdiği ilave gümrük vergisi yüzde 10, en düşük oran. Asyalı üreticilerin yerinde olsam üretimi Türkiye'ye kaydırırdım.

Amerika'da çok iyi bilinen bazı markaların Türk üreticilerle temasta olduğunu biliyoruz.

Menşei konusunu yakından çalışıyoruz, özellikle Asya'da serbest ticaret anlaşmalarımızın olduğu birkaç ülke var, onların bu konuyu istismar etmeleri halinde gözden geçireceğimizi net bir şekilde buradan ifade edeyim.

Birkaç hafta içinde Londra ziyaretim olacak

Önümüzdeki birkaç hafta içinde Londra ziyaretim olacak, yatırımcılarla güçlü bir diyalog kuracağız; Körfez'de Doha'ya gideceğim.

Türkiye'nin borsasına daha güçlü bir ilgi olacak

İnanıyorum ki ortalık yatıştığında bakacaklar, nerenin büyüme potansiyeli yüksek; oranın hisselerine gelirler; Türkiye'nin büyüme potansiyeli yüksek.

Türkiye'nin borsasına, Türkiye'nin şirketlerine ortalık yatıştığı zaman çok daha güçlü bir ilgi olacak; çünkü biz programdan ödün vermiyoruz.