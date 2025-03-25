Bakan Şimşek yabancı yatırımcılarla görüştü: Öngörülebilir gelecekte bir seçim yok

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından piyasalarda yaşanan çalkantının ardından bugün yabancı fonların yöneticileriyle telekonferansta bir araya geldi.

Şimşek piyasalarda yaşanan çalkantıların enflasyona üzerinde kalıcı hasar bırakmadığını ifade edip, görevinin başında olduğunu belirtti. Erken seçim konusuna da değinen Şimşek'in, ‘Öngörülebilir gelecekte bir seçim yok’ mesajı verdiği öğrenildi.

Şimşek: Gelişmeler enflasyonda kalıcı hasara neden olmayacak

Bakan Şimşek yabancı yatırımcılar ile görüşmesinde, yaşanan gelişmelerin enflasyonda kalıcı hasara neden olmayacağını söyledi.

Şimşek konuşmasının devamında, "Mahkeme kararı sonrasında döviz talebi arttı. Döviz talebinin yüzde 60'ının yabancı yatırımcı, yüzde 30'unun yerli şirketler ve yüzde 10'unun bireylerden kaynaklandığını görüyoruz" şeklinde ifade etti ve "Cumhurbaşkanı'nın ekonomik programa desteği tamdır" dedi.

Şimşek, piyasadaki dolar talebinin hafiflediğini, kurun her yatay hareketini "müdahale" olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Finansal piyasalardaki volatilitenin azalacağını vurgulayan Bakan Şimşek, borç stoku ve borç çevirme oranlarında problem olmadığını ifade etti. Şimşek, "Her zaman için ilave planımız bulunmaktadır" dedi ve "Talep gelirse TCMB döviz rezervlerini desteklemek için döviz cinsinden borçlanma yapabiliriz" şeklinde ekledi.

Şimşek, TL varlıklarındaki değer kayıplarının aylık enflasyonda geçici etkiler görülse de, yıllık enflasyonda hedefe ulaşmada engel görmediklerini söyledi.

Bakan Şimşek yatırımcılarla olan buluşmasında erken seçim konusuna da değindi. Şimşek’in ‘öngörülebilir gelecekte bir seçim yok’ mesajı verdiği öğrenildi.

Toplantıya kimler katıldı?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Citigroup ve Deutsche Bank'ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler değerlendirilecektir. Görüşmeye, Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu'dan çok sayıda portföy ve doğrudan yabancı yatırımcı katılacaktır" ifadeleri kullanıldı.