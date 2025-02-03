Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi: 4 yılın en düşük ocak ayı verisi gerçekleşti

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, yılın ilk enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunurken, "Dönemsel etkilerle aylık enflasyon arttı. Ancak programımızın diğer adımlarıyla birlikte bütçe imkânları dâhilinde enflasyon hedefiyle uyumlu belirlediğimiz yönetilen ve yönlendirilen fiyatların da katkısıyla son 4 yılın en düşük ocak ayı verisi gerçekleşti" dedi.

Bakan Şimşek şunları söyledi:

"Ocakta yıllık enflasyon geçen yıla göre 23 puan azalarak yüzde 42,1’e geriledi.

Kararlılıkla uyguladığımız politikalarla temel mallarda yıllık enflasyon yüzde 24 ile son 38 ayın en düşük seviyesinde. Hizmet enflasyonu ise geçen yıla göre 27 puan gerileyerek yüzde 62,9 oldu.

Dönemsel etkilerle aylık enflasyon arttı. Ancak programımızın diğer adımlarıyla birlikte bütçe imkânları dâhilinde enflasyon hedefiyle uyumlu belirlediğimiz yönetilen ve yönlendirilen fiyatların da katkısıyla son 4 yılın en düşük ocak ayı verisi gerçekleşti.

Maliye politikasındaki duruşumuz, talepteki dengelenme ve arz yönlü adımlarımızla enflasyondaki düşüş devam edecek."

Yılın ilk enflasyon verileri açıklandı

Enflasyon, ocak ayında yüzde 5,03 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 42,12 olarak hesaplandı. Ekonomistlerin beklentisi ocak ayında TÜFE'nin yüzde 4,33 oranında artması, yıllık bazda ise yüzde 41,16 seviyesine gerilemesi yönündeydi. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ise, yıllık yüzde 27,20 arttı, aylık yüzde 3,06 arttı.