Bakan Şimşek’ten ilk mesaj: Rasyonel zemine dönme dışında bir seçenek kalmadı

ANKARA (EKONOMİ)

Yeni kabinenin açıklanmasıyla birlikte, bakanlıkalrda devir-teslimler de yapılmaya başlandı.

Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Mehmet Şimşek, düzenlenen törenle görevi Nureddin Nebati'den devraldı.

Törende konuşan Bakan Mehmet Şimşek, Türkiye için kısa vadedeki görünümün farkında bir açıklama yaparak rasyonel zemine dönme ve makro finansal istikrarın önceliklendirilmesi mesajı verdi.



Mehmet Şimşek şunları kaydetti:



“Hükümetimizin temel hedefi toplumsal refahı yükseltmektir. Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır.



Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı, öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda anahtar olacaktır. Küresel zorlukların jeopolitik gerginliklerin arttığı bir konjonktürde kurumsal kapasite ve kalitemizi güçlendirerek makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz. Vakit kaybetmeden OVP çalışmamıza başlayacağız. Sürdürülebilir yüksek büyüme için mali disiplinin tesis edilmesi ve fiyat istikrarının sağlanması temel hedefimiz olacaktır. Orta vadede enflasyonunu yeniden tek haneli rakamlara düşürülmesi, her alanda öngörülebilirliğin artırılması, cari açığı azaltacak yapısal dönüşümün hızlandırılması ülkemiz için hayati önem taşımaktadır.

"Merkez Bankamıza enflasyonla mücadelede destek olacağız"



Uygulanacak maliye politikası ve yapısal reformlarla Merkez Bankamıza enflasyonla mücadelede destek olmak temel politikamız olacaktır. Bu öncelikler çerçevesinde çalışmalarımızı eşgüdüm içinde ilgili bakanlar ve kurumlarla koordinasyon sağlayarak yürüteceğiz.”



Mehmet Şimşek, kurumsal kapasite ve kalitenin iyileştirilmesine yönelik sözlerini konuşmasının devamında bakanlık kadrosunu övdü. Şimşek, konuşmasında küresel zorluklar ve depremin ağır etkileri döneminde görev yapan Nureddin Nebati’ye teşekkür etti ve yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta önemli kazanımlar elde edildiğini kaydetti.

Nebati: Tam bağımsız Türkiye için çalıştık

Görevi devreden Nureddin Nebati de zor bir küresel görünüm ortamında görevi devraldığını ve depremin yaşandığını hatırlatarak, “Tam bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye inancıyla ilerlerken bizler için en önemlisi, milletimizle yan yana verdiğimiz bu mücadeleye bir vazife bilinciyle yaklaşarak ve en ufak bir gaflete düşmeden aralıksız hizmete devam etmektir” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimat ve yaklaşımı doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Nebati, “Özellikle son 5 yılda, bir yandan küresel ve bölgesel gelişmeler neticesinde karşı karşıya kaldığımız zorlu sınamaları aşmak, bir yandan da yerli ve milli bir üretim ekonomisinin ülkemizde giderek güçlenmesini sağlamak için mesai arkadaşlarım ve milletimizle yan yana esaslı bir mücadele verdik. Bu yolculukta, Türkiye Yüzyılı için, tam bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye davamız için, durmak yok, yola devam" diye konuştu.