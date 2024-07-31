  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakan Şimşek'ten vergi adaletine ilişkin 'kararlılık' mesajı
Takip Et

Bakan Şimşek'ten vergi adaletine ilişkin 'kararlılık' mesajı

Bakan Şimşek, vergide adaleti sağlamakta kararlılık mesajı verirken, "Tüm sektörlere yönelik denetimlerimiz artarak devam edecek" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Şimşek'ten vergi adaletine ilişkin 'kararlılık' mesajı
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından, Maliye'nin 9 büyükşehirdeki 707 kuyumcu dükkanına eş zamanlı denetim başlattığı haberini paylaştı ve "Kayıt dışılığın önüne geçerek vergide adaleti sağlamakta kararlıyız" mesajını verdi.

Bakan Şimşek, şu detayları paylaştı:

"Kayıt dışılığın önüne geçerek vergide adaleti sağlamakta kararlıyız.

Denetimlerimize 9 büyükşehirde kuyumculuk sektöründe başladık.

Tüm sektörlere yönelik denetimlerimiz artarak devam edecek"

Maliye'den kuyumculara şok baskın: Şimşek vergi beyanlarına dikkat çekmiştiMaliye'den kuyumculara şok baskın: Şimşek vergi beyanlarına dikkat çekmiştiGündem
Bakan Şimşek: Cari açıktaki düşüşün yılın kalanında da sürmesini bekliyoruzBakan Şimşek: Cari açıktaki düşüşün yılın kalanında da sürmesini bekliyoruzEkonomi
Ekonomi
Ticaret Bakanı Bolat: 2024 yılında net ihracatın büyümeye pozitif katkı vermesini bekliyoruz
Ticaret Bakanı Bolat: 2024 yılında net ihracatın büyümeye pozitif katkı vermesini bekliyoruz
Geniş para arzı M3 yıllık yüzde 47 büyüdü
Geniş para arzı M3 yıllık yüzde 47 büyüdü
Döviz/altın dönüşümlü KKM 4,3 milyar dolar eridi
Döviz/altın dönüşümlü KKM 4,3 milyar dolar eridi
Etrim'de mis kokulu lavantaların hasadı yapılıyor
Etrim'de mis kokulu lavantaların hasadı yapılıyor
Bloomberg: Şimşek'in sert para politikasının sonuçları görülüyor
Bloomberg: Şimşek'in sert para politikasının sonuçları görülüyor
Tavan bilet fiyatlarına zam geldi! İşte güncel rakamlar...
Tavan bilet fiyatlarına zam geldi! İşte güncel rakamlar...