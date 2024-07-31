Bakan Şimşek'ten vergi adaletine ilişkin 'kararlılık' mesajı
Bakan Şimşek, vergide adaleti sağlamakta kararlılık mesajı verirken, "Tüm sektörlere yönelik denetimlerimiz artarak devam edecek" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından, Maliye'nin 9 büyükşehirdeki 707 kuyumcu dükkanına eş zamanlı denetim başlattığı haberini paylaştı ve "Kayıt dışılığın önüne geçerek vergide adaleti sağlamakta kararlıyız" mesajını verdi.
Bakan Şimşek, şu detayları paylaştı:
"Kayıt dışılığın önüne geçerek vergide adaleti sağlamakta kararlıyız.
Denetimlerimize 9 büyükşehirde kuyumculuk sektöründe başladık.
Tüm sektörlere yönelik denetimlerimiz artarak devam edecek"
Kayıt dışılığın önüne geçerek vergide adaleti sağlamakta kararlıyız.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 31, 2024
Denetimlerimize 9 büyükşehirde kuyumculuk sektöründe başladık.
Tüm sektörlere yönelik denetimlerimiz artarak devam edecek. https://t.co/hbrZM33jAE