Bakan Uraloğlu duyurdu! Kargoda tüm zamanların rekoru kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 2024 yılının ikinci yarısına ait Türkiye Posta Sektörü Pazar Verileri Raporu’nu değerlendirdi.

Toplam 62 yetkilendirme verildi

Bakan Uraloğlu, sektörde faaliyet gösteren yetkilendirilmiş hizmet sağlayıcı sayısının 52 olduğunu belirtti. Bu kapsamda, 25’i ulusal düzeyde, 37’si ise yerel düzeyde olmak üzere toplam 62 yetkilendirme verildiğini açıkladı. Yerel yetkilendirme sayısında ilk sırayı 24 belgeyle İstanbul alırken, İzmir 5 ve Ankara 4 yetki belgesiyle onu takip etti. 2024 yılı ikinci yarısı itibarıyla Türkiye genelinde toplam 10 bin 992 posta acente ve şubenin hizmet verdiğini anlatan Uraloğlu, “Bu acente ve şubelerin bin 955’i İstanbul’da, 753’ü Ankara’da ve 576’sı İzmir’de bulunuyor. Posta sektörümüz ise 122 bini aşkın kişiye istihdam sağlıyor.” dedi.

2024 yılı sonunda haberleşme gönderileri 269,37 milyona ulaştı

Bakan Uraloğlu, 2024 yılının ikinci yarısında gerçekleşen posta trafiği ve hamine ilişkin de bilgi verdi. Uraloğlu, sektörde trafik ve hacmi, “haberleşme gönderileri” ve “posta kolisi/kargosu” başlıkları altında değerlendirdiklerine dikkati çekerek, “Ülkemizin posta sektöründe gerçekleşen haberleşme gönderileri ikinci yarıda 136,56 milyon olarak gerçekleşti. Böylece 2024 yılı sonunda haberleşme gönderileri 269,37 milyona ulaştı.” açıklamasında bulundu.

İkinci yarıda şehirler arası gönderilerin tüm haberleşme gönderileri içerisindeki payının ise yüzde 86,1 olarak gerçekleştiğini kaydeden Uraloğlu, “Haberleşme gönderisi teslimatının en çok gerçekleştiği iller ilk yarıdaki sıralamayı koruyarak sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu.” ifadelerini kullandı.