Zeytinoğlu, “İşverenin de hakkı göz önünde bulundurulmalı”

Adem Adıgüzel / Kocaeli

Kocaeli, Adalet Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle düzenlenen “Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu”na ev sahipliği yaptı. Etkinlikte, iş dünyasının yargı alanındaki sorunları, çözüm yolları ve alternatif uyuşmazlık yöntemleri masaya yatırıldı.

Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen sempozyuma Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanı sıra yüksek yargı üyeleri, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, katıldı.

Türkiye ekonomisinin kalbi Kocaeli’nde atıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli’nin Türkiye sanayisindeki lokomotif rolüne dikkat çekerek, “Kocaeli, sanayinin, üretimin ve inovasyonun merkezi. Organize sanayi bölgeleri, limanları ve yabancı sermayeli firmalarıyla Türkiye ekonomisinin kalbinin attığı şehirlerden biri” dedi.

İstanbul ve Adana’da düzenlenen sempozyumun bu kez Kocaeli’de gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Tunç, “Bugün burada iş dünyasıyla yargı camiasını bir araya getirdik. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri, sözleşme hukuku gibi konuları ele alacağız. Akademisyenlerimiz ve yargı üyelerimiz çok değerli katkılar sunacak” diye konuştu.

Kocaeli’ye yeni adalet sarayı geliyor

Kente yapılması planlanan adalet binasının detaylarını paylaşan Tunç, “104 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak yeni adliye binamız için çalışmalar sürüyor. İhaleyi bu yıl Ekim ayında yapmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ara buluculuk sisteminin iş yükünü azalttığını ve toplumsal barışı güçlendirdiğini belirten Tunç, “7,5 milyon uyuşmazlık ara buluculara gitti, 4,5 milyonu anlaşmayla sonuçlandı. Bu, yaklaşık 700 mahkemenin iş yüküne denk geliyor” dedi.

“İyi işleyen bir adalet sistemi, güçlü bir ekonominin temelidir”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, sempozyumdaki konuşmasında ekonomi ile adalet sistemi arasındaki ilişkiye dikkat çekti. Büyükakın, “İş dünyası hızlı hareket etmek zorunda, adalet ise hassas ve titiz olmak zorunda. Bu iki yapının dengeli bir şekilde uyumlu çalışması gerekir” diye konuştu. Büyükakın, konuşmasını sonlandırırken Güçlü Hukuk, Güçlü Ekonomi diye belirtti.

İşverenin hakları da göz önüne alınmalı

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ise Kocaeli’nin ekonomik gücünü rakamlarla anlattı. Sanayi yoğunluğu, dış ticaret hacmi ve kişi başına düşen ihracat miktarıyla Türkiye’nin üretim üssü konumundaki ilin adalet altyapısının da bu tempoya uygun şekilde geliştirilmesini talep etti. “İhtisas mahkemeleri ve adliye saraylarının güçlendirilmesi konusunda beklentimiz büyük” ifadelerini kullandı.

Zeytinoğlu, “İş mahkemelerinde maalesef işveren aleyhine kararlar biraz yoğun. İşçi iade davalarının konusunda sorunlarımız var. İşçi tarafından iş sözleşmenin geçerli bir nedene dayanmadan fesih edildiği iddia edilerek, işe iade davaları açılmakta. Bu davaların büyük çoğu maalesef aleyhimize neticelenmektedir. Bu konuda işverenin haklarının da göz önüne alınmasını rica ediyoruz” diye konuştu.

Geciken adaletin etkileri olumsuz oluyor

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, konuşmasında iş dünyası için hızlı ve güvenilir yargı sisteminin önemine değindi. Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları olan arabuluculuk ve tahkimin sağladığı avantajlara dikkat çeken Bulut, “Geçiken adalet hem iş süreçlerini hem de yatırım kararlarını olumsuz etkiliyor,” dedi.