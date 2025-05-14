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Bakan Uraloğlu duyurdu: Rize-Artvin Havalimanı'na ikinci "ILS" kurulumu tamamlandı

Rize-Artvin Havalimanı'nda, olumsuz hava şartlarında uçakların güvenli inişini kolaylaştıracak ikinci Aletli İniş Sistemi (ILS) kurulumu başarıyla tamamlandı.

Haber Merkezi
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Bakan Uraloğlu duyurdu: Rize-Artvin Havalimanı'na ikinci "ILS" kurulumu tamamlandı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,, deniz dolgusu üzerine inşa edilen ve hizmete açıldığı 14 Mayıs 2022'den itibaren bölgeye önemli katkı sağlayan Rize-Artvin Havalimanı'nda teknik altyapının daha da güçlendirildiğini belirtti.

Rize-Artvin Havalimanı'nın bulut tavanının alçak, sis ve yoğun yağışın sık görüldüğü bir coğrafyada bulunduğuna işaret eden Uraloğlu, "Zorlu hava koşullarında uçaklara iniş kolaylığı sağlayacak olan ikinci Aletli İniş Sisteminin kurulumunu tamamladık. Uçuş kontrollerini 19 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirdiğimiz sistem, tüm testleri başarıyla geçti. Haziran ayı içinde havacılık bilgi yayınına da (AIP) dahil etmemizin ardından aktif olarak kullanılacak." ifadelerini kullandı.

"ILS ile pilota istikamet ve süzülüş hattı bilgisinin verildi"

Sistemin özellikle görüş faktörlerinin kötü olduğu hava koşullarında uçağın alçak bir biçimde piste yaklaşmasını ve piste elektronik cihazlarla emniyetli iniş yapmasını sağladığını vurgulayan Uraloğlu, ILS ile pilota istikamet ve süzülüş hattı bilgisinin verildiğini kaydetti.

Uraloğlu, CAT II aydınlatma sisteminin de kurulum ve testlerinin başarıyla tamamlandığının altını çizerek, "CAT II aydınlatma sistemi halihazırda faal durumda. Bu sistem, özellikle görüşün kısıtlı olduğu hava koşullarında iniş emniyetini artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rize-Artvin Havalimanı'nın Türkiye'nin deniz üzerine inşa edilen ikinci, dünyanın ise beşinci havalimanı olma özelliğini taşıdığını aktaran Uraloğlu, sahip olduğu altyapı, ulaşım kabiliyeti ve mimari kimliği ile bölge halkına, turizme ve ticarete uzun yıllar hizmet edecek önemli bir proje olduğunu belirtti.

"Yaklaşık 3 milyon yolcuya hizmet verildi"

Uraloğlu, 2024'te 1 milyon 97 bin 828 kişinin kullandığı Rize-Artvin Havalimanı'nın, açıldığı günden bugüne kadar yaklaşık 3 milyon yolcuya hizmet verildiğini belirtti.

Rize'nin Pazar ilçesinde 100 milyon ton deniz dolgusu üzerine inşa edilen havalimanının 3 bin metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde piste ve 7 uçak kapasiteli aprona sahip olduğunu ifade eden Uraloğlu, havalimanının çay bardağı temalı Hava Trafik Kontrol Kulesi, terminal binasındaki Çay Müzesi ve Karadeniz mimarisiyle sadece bir ulaşım noktası değil, aynı zamanda bölgenin sembol yapılarından biri olduğunu kaydetti.

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