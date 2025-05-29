Bakan Uraloğlu: E-ticaret hacmi, 2024 sonunda 3 trilyon lirayı aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Posta Düzenleyicileri Konferansında konuştu. Uraloğlu konuşmasında, "Türkiye'de e-ticaret hacmi 2023’e kıyasla yüzde 61,7 büyüyerek, 2024 sonunda 3 trilyon lirayı aşmıştır." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Türkiye, 1875’ten bu yana Evrensel Posta Birliği’nin kurucu üyesi olarak dünya posta sistemine entegre bir aktördür. Avrupa Posta Hizmetleri Düzenleyicileri Grubu bünyesinde daimi gözlemci statüsüyle sektörel gelişmeleri titizlikle takip etmektedir.

Ülkemiz ayrıca 1865 yılından bu yana Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı olarak faaliyet gösteren köklü ve saygın kuruluş olan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nde (ITU) etkin ve sorumluluk sahibi bir ülkedir.

"Türkiye geniş bir yelpazede öncü bir rol üstlenmektedir"

Türkiye, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında standartların belirlenmesinden frekans tahsisine, uydu yörüngelerinin yönetiminden dijital dönüşüm politikalarına kadar geniş bir yelpazede öncü bir rol üstlenmektedir.

Son yıllarda özellikle dijitalleşme, siber güvenlik, 5G teknolojileri ve yapay zeka alanlarında yürüttüğümüz çalışmalarla ITU’nun teknik komitelerinde ve karar alma süreçlerinde aktif bir paydaş olarak dijital geleceğin inşasında güçlü bir ortak olarak yer alıyoruz.

E-ticaret hacmi, 2024 sonunda 3 trilyon lirayı aştı

Dünya genelinde 5,5 milyar insan yani nüfusun yaklaşık yüzde 68’i internet kullanırken, yaklaşık 2.7 milyarı e-ticaretin büyülü dünyasında ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Küresel e-ticaret ise 6,3 trilyon doları aşmış durumdadır.

Bu devasa ticaret ağı posta sektöründe köklü bir dönüşümü zorunlu kıldı. 2020-2024 yılları arasında posta sektöründeki paket hacmi yüzde 22 büyürken, 2024 yılında sektör gelirleri 262,1 milyar dolara ulaşmış durumdadır.

Ülkemizde de e-ticaret ve posta sektörünün gelişimi adeta birbiriyle yapılık ikiz gibidir. Ticaret Bakanlığı’nın e-ticaret sektör raporuna göre, e-ticaret hacmi 2023’e kıyasla yüzde 61,7 büyüyerek, 2024 sonunda 3 trilyon lirayı aşmıştır. 2019-2024 arasında kargo gönderileri 2,2 katına çıkarak 1 milyar 385 milyonu aşmış yalnızca kargo gelirleri 107 milyar liraya yaklaşmıştır. 2024’te 12,7 milyar liralık yatırımla sektörde 122 bini aşkın çalışan hizmet vermektedir."