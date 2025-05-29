Kâğıt, karton ve ambalaj sektörü, Azerbaycan’da güçleniyor

MERSİN/EKONOMİ



Etkinlikte, Türkiye’nin önemli ticaret partnerlerinden Azerbaycanlı ithalatçılar ile Türk firmalar bir araya gelerek yeni iş birliklerinin temellerini attı. Proje kapsamında düzenlenen B2B firma eşleştirme toplantılarına URGE projesinde yer alan 12 Türk firması katıldı. Toplamda 35 Azerbaycanlı ithalatçı firma ile yapılan görüşmelerde, sektörel iş birlikleri ve ticaret hacminin artırılmasına yönelik önemli adımlar atıldı.



Hedef, pazar payını büyütmek

URGE projesini değerlendiren AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, şu açıklamaları yaptı: “Azerbaycan, sektör özelinde önemli bir pazarımız. Hem kültürel ilişkilerimiz hem de ticaretimiz açısından büyük bir değer taşıyor. Geçtiğimiz yıl kâğıt karton ve matbu yayınlar ürün grubunda Azerbaycan’a 36 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Pazarda etkin bir rolümüz var ancak kardeş ülkemizle iyi ilişkilerimizi ticaret alanında daha da güçlendirmek istiyoruz. Bu amaçla URGE projesinde yer alan firmalarımızın Azerbaycan pazarında söz sahibi olmalarını hedefliyoruz. AKAMİB olarak, hem mevcut pazarlarda gücümüzü koruyacak hem de yeni pazarlara açılarak ihracat hacmimizi artıracağız.”