Bakan Uraloğlu: KOİ havalimanlarıyla devletin kasasına 37.6 milyar lira girecek

ANKARA(EKONOMİ)- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kamu Özel İşbirliği (KOİ) kapsamındaki havalimanlarından 2024 yılı için devletin kasasına girecek paranın 37.6 milyar lira olduğunu bildirdi. Bakan Uraloğlu, 2024 sonu itibarıyla kümülatif gelirin ise 344.6 milyar lira olduğunu söyledi.

Yazılı açıklama yapan Bakan Uraloğlu, Türkiye’de toplam 58 aktif havalimanı olduğunu kaydederken, bunların 11 tanesinin KOİ projeleri olduğunu aktardı. KOİ projelerinin ticaret ve lojistiğin hızlanmasında önemli rol oynadığını ifade eden Uraloğlu, İstanbul Havalimanı kira gelirinin ise 2024 sonu itibarıyla 736.1 milyon Euro olacağını vurguladı.

Esenboğa Havalimanı garanti üstü tahsil edilen gelirinin 9 milyon 248 bin dolar olacağını dile getiren Abdülkadir Uraloğlu, buranın kira gelirinin ise 15 bin Euro olarak tahsil edileceği bilgisini verdi.

10 Ağustos 2024’te hizmete alınan Çukurova Havalimanı’nın bölgesel kalkınma açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Uraloğlu, Antalya Havalimanı’ndan da 100 milyon Euro kira tahsil edileceğini söyledi.