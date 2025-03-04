Bakan Yumaklı açıkladı: Ramazanda gıda ürünlerine zam yapılacak mı?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, vatandaşların temel besin ihtiyaçlarını karşılayan et, süt, ekmek, yumurta gibi gıda ürünlerine zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eskişehir’de katıldığı bir programda zamlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

Kuş gribiyle yoğun mücadele

Bakan Yumaklı, "Amerika'da kuş gribi ile ilgili yoğun bir mücadele yaşanıyor ve ciddi problemler yaşandığını haberlerden izliyoruz. Elbette bu durum iklim değişikliği ve göç yollarındaki değişikliklerden de etkileniyor. Son dönemde, hastalıklarla ilgili konular daha dikkatli bir şekilde yönetilmesi gereken bir süreç haline geldi" dedi. Yumaklı, Türkiye'deki üreticilerin de iç piyasadaki ihtiyacı karşılamak için yumurta üretimine büyük bir çaba gösterdiğini belirterek, "Üreticilerimiz sadece iç piyasayı değil, fazlasını ihraç etmek için yoğun bir çaba sarf ediyor" şeklinde konuştu.

"Fiyat artışlarını hiçbir şekilde beklemiyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ramazan ayında gıda ürünleriyle ilgili herhangi bir eksiklik yaşanmayacağını belirtti. Yumaklı, "Ramazan boyunca ihtiyacımız fazlasıyla karşılanacaktır. Yumurtada, et, süt ve diğer gıda ürünlerinde kesinlikle bir eksiklik söz konusu olmayacak. Dolayısıyla fiyat artışları beklemiyoruz" dedi. Bakan Yumaklı, olası fiyat artışlarına karşı gerekli önlemleri alacaklarını da vurgulayarak, "Eğer herhangi bir tespit yaparsak, hem Ticaret Bakanlığı hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak gerekli adımları atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.