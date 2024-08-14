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Emekliye şemsiye ve şezlong müjdesi! Bakanlık açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, girişleri ücretsiz olan halk plajlarında, şezlong ve şemsiyelerin de emeklilere ücretsiz sunulacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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Emekliye şemsiye ve şezlong müjdesi! Bakanlık açıkladı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Emekliler Yılı kapsamında, halk plajlarında, şezlong ve şemsiyelerin de emeklilere ücretsiz sunulacağını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabındaki açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Emeklilerimiz için yeni bir müjde. Emekliler Yılı kapsamında halk plajlarımızda emeklilerimize özel yeni bir hizmet sunuyoruz. Halihazırda girişleri ücretsiz olan halk plajlarımızda artık şezlong ve şemsiye de emeklilerimize ücretsiz olarak sunulacak."

 

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