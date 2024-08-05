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Bakanlık harekete geçti! Çin'den ucuza ürün getirip satanlara kötü haber

Ticaret Bakanlığı, "Alibaba" ve "Temu" gibi online platformlar üzerinden Çin'den ucuz ürün getirip Türkiye'de satış yapanlara karşı harekete geçiyor. Konunun takipçisi olduklarını ifade eden Bakan Bolat, "Gerekli kararları aldık, yakında göreceksiniz." dedi.

Haber Merkezi
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Bakanlık harekete geçti! Çin'den ucuza ürün getirip satanlara kötü haber
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Son dönemde internet üzerinden Çin'den alınan ürünler gündem oldu. "Alibaba", "Temu" gibi online platformlardan alınan ürünler, geç teslim edilmesine rağmen ucuz fiyatı nedeniyle tercih ediliyor. Birçok kişi Çin'den ucuza aldığı ürünleri Türkiye'de satışa sunuyor.

Çin'den ucuz fiyatlı alışveriş sona mı erecek?

Ancak Çin'den ucuz fiyatlı alışveriş sona erecek gibi duruyor. Hükümet bu durumun önüne geçmek için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gerekli kararları aldık

Çin'deki bazı internet sitelerinden ucuza ürün getirilip satılması konusunda konuşan Bakan Bolat, "Konunun çok yakın takipçisiyiz. Gerekli kararları da aldık, yakında göreceksiniz." dedi.

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