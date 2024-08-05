Seyahat acenteleri Bursa’da kendi personelini yetiştiriyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSMEK iş birliğiyle 3-28 Haziran arasında düzenlenen ‘Eğit ve İstihdam Et’ projesinin ilk mezunları düzenlenen etkinlikle sertifikalarını aldı. Sektörden gelen taleplere karşılık verebilmek adına hayata geçirdikleri projenin ilk mezunlarını vererek sektöre kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten TÜRSAB Güney Marmara BTK Başkanı Murat Saraçoğlu, “Seyahat acentelerindeki çalışan açığı dolayısıyla bu projeyi hayata geçirmiştik. Sektörde çalışmak isteyenlerin eğitimlerini düzenlediğimiz ‘Eğit ve İstihdam Et’ projesiyle tamamladık ve kendilerini sektördeki paydaşlarımız istihdam edecek. Projeye 70’e yakın arkadaşımız başvurdu. Yapılan eleme sonucunda da turizmci olabilecek niteliklere sahip 17 arkadaşımız eğitimlere tabii tutuldu. Akademik olarak verilen eğitimler ve meslekte önde gelen turizmcilerle buluştuktan sonra sınava tabii tutulup başarılı olan arkadaşlara bugün sertifikalarını verdik” dedi.

Projenin sektör içinde oldukça olumlu karşılandığını belirten TÜRSAB Genel Başkan Yardımcısı Hasan Eker ise yaptıkları çalışma ile ‘Eğit ve İstihdam Et’ projesini Türkiye genelinde uygulayacaklarını söyledi.