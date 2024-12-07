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Bakanlık ifşaya devam ediyor: Bir köfteci daha listede

Tarım Bakanlığı, 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesini güncellemeye devam ediyor. Et kıyması dışında malzeme kullanan bir köfteci daha ifşa edildi. Daha önce ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf'un döner ve köftelerinde domuz eti çıktığı belirtilmişti.

Haber Merkezi
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Bakanlık ifşaya devam ediyor: Bir köfteci daha listede
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Tarım ve Orman Bakanlığı, ekim ayından bu yana sürdürdüğü gıda denetimlerine devam ediyor. Gıda denetimlerinde tespit edilen uygunsuz ürünler vatandaşı tedirgin ederken taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesi yayınlanıyor.

"Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar" ve "Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar" olarak 2 ayrı şekilde açıklanan liste yenilendi. 6 Aralık tarihli listede zeytinyağı, et döner, haşlanmış köfte ve bitkisel karışım yağ da yapılan hileler yer aldı.

Listeye bir köfteci daha girdi

Bakanlığın yayımladığı son listeye bir köfteci daha girdi.

İzmir'de bulunan köftecinin köftesinde et kıyması dışında bir ürün tespit edildi.

Listeye göre zeytinyağında yine tohum yağları, et dönerde deri dokusu ve kanatlı eti, haşlanmış köftede ise soya tespit edildi. Bitkisel yağda ise "gıdada kullanımına izin verilmeyen boya" çıktı.

 

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