Bakanlık iki ürünün satışını yasakladı, piyasadan toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. İlgili listede bir çocuk giyim ürünü ve bir oyuncağın kullanımının güvensiz olduğu bildirildi.
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.
Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, Bross markalı bir çocuk giyim ürününün ve Jojo Pops markalı bir oyuncağın kullanımının güvensiz olduğunu tespit etti.
İlgili ürünler hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmalarına karar verildi.