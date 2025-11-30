  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. 25 ülkeye ihracat yapıyordu: Türk gıda devi iflasın eşiğine geldi
Takip Et

25 ülkeye ihracat yapıyordu: Türk gıda devi iflasın eşiğine geldi

Yaş meyve-sebze üretiminde ve ihracatında öne çıkan firmalardan biri olan Saraylım Tarım, finansal darboğaz nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Mahkemeden iki aylık iflas koruma kararı çıktı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
25 ülkeye ihracat yapıyordu: Türk gıda devi iflasın eşiğine geldi
Takip Et

Meyve-sebze sektörünün önde gelen firmalarından biri olan Saraylım, girdiği mali darboğazı aşamayarak konkordato ilan etti.

Gıda devinin başvurusunu değerlendiren Çorum 4. Asliye Hukuk Mahkemesi; üç aylık geçici mühletin iki ay daha uzatılmasına hükmetti. Mahkeme; Saraylım Tarım'ın yanı sıra aynı grup bünyesinde yer alan dört şirket ve ortakları için de benzer karar verdi.

Şirketlerin kaderini belirleyecek duruşma ise 28 Ocak 2026'da görülecek. Bu duruşma sonrası firmaların süreci başarıyla geçip geçmeyeceği değerlendirilecek.

25 ülkeye ihracat yapıyor

Çorum'da mühendis bir ailenin kurduğu Saraylım, Türkiye'nin 35 ilinden temin edilen yaş meyve ve sebzelerin işleyerek 25 ülkeye ihracat yapıyor.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, şirketin kamuya açık mali verilerine göre 2023'te net satış gelirinde karda ancak aynı dönem net kar marjında düşüş yaşandığı görüldü.

Bakanlık devreye girdi: Zorunlu bahşiş ve servis ücreti dönemi sona eriyorBakanlık devreye girdi: Zorunlu bahşiş ve servis ücreti dönemi sona eriyorEkonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 30 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 30 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji uyardı: Yurtta kuvvetli yağış ve rüzgar etkili olacak! İşte il il hava durumu tahminleriMeteoroloji uyardı: Yurtta kuvvetli yağış ve rüzgar etkili olacak! İşte il il hava durumu tahminleriGündem
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (30 Kasım 2025 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (30 Kasım 2025 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

Şirket Haberleri
Süre doldu: Borsa İstanbul o şirketlerin endeksten çıkarıldığını açıkladı
Süre doldu: Borsa İstanbul o şirketlerin endeksten çıkarıldığını açıkladı
Airbus A320neo’da bir sorun daha “motor buzlanması”
Airbus A320neo’da bir sorun daha “motor buzlanması”
HIB’de çifte ödül alan Odeon Turizm halka arza hazırlanıyor
HIB’de çifte ödül alan Odeon Turizm halka arza hazırlanıyor
Pegasus’tan Airbus A320 açıklaması: Gerekli işlemlere başlandı
Pegasus’tan Airbus A320 açıklaması: Gerekli işlemlere başlandı
AJet’ten Airbus açıklaması: 7 uçağımız seferden çekildi
AJet’ten Airbus açıklaması: 7 uçağımız seferden çekildi
DOF Robotics’ten IAAPA Expo Orlando’da 5,7 milyon dolarlık satış
DOF Robotics’ten IAAPA Expo Orlando’da 5,7 milyon dolarlık satış